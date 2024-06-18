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適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by Erika Varga from Pixabay
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早餐吃些高蛋白質食物有諸多好處，包括增加飽腹與滿足感；此外，蛋白質也是健康不可或缺的營養素。以下是健康網站Eating Well列舉出五種最適合早餐吃的高蛋白質食物：

1. 希臘優格

營養師雪麗·高（Sheri Gaw）建議，在早餐中加入一份希臘優格，是用豐富、飽足感強的蛋白質開啟一天的好方法。一份7盎司的原味希臘優格可為早餐增加20克蛋白質。

她說，希臘優格還能提供益生菌，這些對健康有益的腸道微生物群，可增強免疫力、減少身體發炎及罹患慢性病的風險。

2. 雞蛋

雞蛋是完整的蛋白質來源，提供人體無法自行製造的全部9種必需氨基酸，每個含有6克蛋白質。營養與藥物研發人員恩瓦拉（Lilian Nwora）表示，雞蛋營養豐富，是為早餐中添加更多蛋白質相對經濟、有效的方法。

3. 豆腐

半杯（約126克）豆腐含有22克蛋白質與不到2克的飽和脂肪。營養師惠塔克（Eliza Whitaker）說，豆腐可作為雞蛋與乳製品的替代品，是開始一天的健康、高蛋白質選擇；此外，豆腐中的不飽和脂肪能保護心臟，而植物性益生菌則能促進腸道健康。研究指出，豆腐中的植物化合物異黃酮，對健康具有多重益處。

4. 鮭魚

鮭魚是蛋白質的重要來源，每3盎司含有17克蛋白質；此外還富含Omega-3脂肪酸、維生素D及其他營養物質，有益整體健康。Omega-3能減少發炎、降低膽固醇並使血管更有彈性，促進心臟健康。

5. 火雞絞肉

火雞絞肉是健康的蛋白質來源，常被用來烹煮午、晚餐，但也是早餐的不錯選擇。一份4盎司的93%瘦火雞絞肉含有20克蛋白質，還能提供維生素B群、鋅和硒等必需營養素。

火雞絞肉因飽和脂肪含量較低，也是煎蛋捲、炒蛋及早餐食物中培根與香腸的最佳替代品。

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