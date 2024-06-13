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美第2暢銷汽水 Dr. Pepper到底有什麼成份？

編譯周靜芝 / 即時報導
「胡椒博士」的故事從1885年德州韋科（Waco）莫里森（Morrison）的老街角藥店（Old Corner Drug Store）開始。路透
「胡椒博士」的故事從1885年德州韋科（Waco）莫里森（Morrison）的老街角藥店（Old Corner Drug Store）開始。路透

華盛頓郵報（Washington Post）報導，「西梅汁」、「燒烤水」、「眾神的靈藥」，這些用來形容美國暢銷汽水「胡椒博士」（Dr Pepper）的詞句。近日根據行業刊物「飲料文摘」（Beverage Digest）的數據，這個據稱秘方有23種配料、連標籤都讓人困惑的暗紅色包裝飲料，擠下百事可樂成為全美第二暢銷的汽水，僅次於龍頭老大可口可樂

這個消息可能連「胡椒博士」最狂熱的粉絲都感到意外，他們之中許多人都對這款謎樣飲料所散發的奇特口味難以自拔。如今，百事可樂的排名降了一級，被「胡椒博士」取代，兩個品牌各佔汽水市場的8.3%，但「胡椒博士」略為超前， 可口可樂仍以 19.2%的優勢穩居冠軍寶座。

「胡椒博士」的故事從1885年德州韋科（Waco）莫里森（Morrison）的老街角藥店（Old Corner Drug Store）開始。店裡的藥劑師阿德頓（Charles Alderton）據說從用於調製汽水的各種水果糖漿的混合香味中得到靈感，創造出這款飲料，成就了今日的經典口味。

儘管該公司多年來一直宣稱該飲料有23種配方，但關於這一點，「胡椒博士」始終諱莫如深。負責研發的資深經理賽普契克（Adrian Sepcic）謹慎地將其描述為「水果與香料萃取物的混合」。加拿大的「胡椒博士」公司甚至拿它的神秘配方開玩笑，承諾揭曉配方清單，但其實只是讓用戶彷彿永無止盡地滾動滑鼠。

實際的配方至今仍是個謎：根據事實查核網站Snopes的說法，「胡椒博士」的主要配方分為二份，分別保存於達拉斯不同銀行的保險櫃中。業餘品酒師認為，這些口味包括杏仁、杏仁酒、黑甘草糖、黑莓、焦糖、胡蘿蔔、櫻桃、丁香、可樂、薑、杜松子、檸檬、糖蜜、肉豆蔻、柳橙、胡椒、李子、西梅、覆盆莓、麥根沙士、朗姆酒、番茄與香草。

該公司曾明確表示，「胡椒博士」不含西梅汁，但這個迷思卻始終存在，就像「胡椒博士」的崛起一樣隱晦模糊。

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