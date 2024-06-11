好市多餅乾口味眾多 但這一款最多人愛

好市多（Costco）。歐新社

愛吃餅乾的人，或許已經發現好市多 （Costco）是找到這項美味零食的好去處。食譜 網站Mashed報導稱，人們很容易認為，一個零售賣場龍頭不會太懂得如何製作美味的餅乾，但好市多卻做到了，它所生產的餅乾不僅新鮮可口，而且價格合理。

好市多的烘焙區裡有各式各樣的餅乾，口味有燕麥葡萄乾、巧克力塊、白巧克力蔓越莓、白巧克力，當然還有白巧克力夏威夷 豆；每種都有獨特的風味，吸引消費者聞香而至。

Mashed專欄作者布莉安娜·科利（Brianna Corley）對好市多的餅乾進行了抽樣調查，依據一致性、味道、口感與新鮮度評比，希望找出其中佼佼者。除了科利的排名，該網站還搜索了網友對哪種餅乾最好吃的評價與討論；最後找到大家一致認同的一款餅乾，那就是好市多的巧克力塊餅乾。

好市多烘焙區的巧克力塊餅乾人氣最旺的原因，在於它在各方面都堪稱完美，不但外酥內軟，且嚼勁十足。科利指出，讓這款餅乾眾口稱讚的最大原因 ，是麵糰中豪氣地撒滿巧克力塊，而非巧克力碎片。

與一般巧克力餅乾最大的不同，在於配料的比例；科利表示，好市多使用了更大、形狀不一的巧克力塊來烘烤這些令人難以抗拒的餅乾。一般的巧克力碎片餅乾含有較少的可可脂與較多的卵磷脂等乳化劑，乳化劑可防止巧克力脆片在烘焙過程中變形，但與富含可可脂，卵磷脂含量較少的巧克力塊餅乾相比，它們在風味與口感上則略遜一籌。她說，這種配料比例上的差異，讓巧克力塊餅乾咬下去有種絲滑、入口即化的感覺，得以在眾多競爭者中脫穎而出。