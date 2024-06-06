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想防癌多吃蔬菜 特別是這種

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by GC from Pixabay
示意圖。Image by GC from Pixabay

所有科學研究都顯示多吃蔬菜可預防包括癌症在內的許多疾病，但究竟是什麼讓蔬菜成為防癌小尖兵？消費生活網站Parade報導，休士頓衛理公會腫瘤專家馬克蘇德 （Anaum Maqsood）表示，原因之一是蔬菜富含抗氧化劑，而抗氧化劑具有防癌功效。

科學研究指出，抗氧化劑在免疫健康中扮演重要角色，包括有助於預防可導致某些癌症與其他疾病的慢性發炎；所有水果與蔬菜都富含抗氧化劑，豆類、豆科植物、堅果和種子等食物也是如此。

值得重申的是，所有蔬菜都含有抗氧化劑與纖維，經常食用有助降低罹癌風險。但如果想獲得最大的營養價值，或許該知道應優先選擇哪種蔬菜？馬克蘇德說，她經常吃十字花科蔬菜。

她說，她喜歡吃花椰菜、櫛瓜、羽衣甘藍、生菜與菠菜沙拉，也喜歡將胡蘿蔔、小黃瓜、芹菜蘸點醬料當零食。

馬克蘇德說，十字花科蔬菜中含有植化素（phytochemicals），多項研究證實，植化素可減緩癌細胞的生長。除了是最強防癌食品外，蔬菜還具有超多功能，可以輕鬆融入任何一餐或零食中。

腫瘤與血液學家藍道（Daniel Landau）表示，他經常吃的另一種蔬菜是番薯。他說，番薯較容易清洗與烹煮，如果方法得當，它們也可以和一般炸薯條同樣美味，即使用烤或氣炸也是如此。除了是預防癌症的好食物外，常吃番薯對心臟、眼睛與大腦也有益。

雖然馬克蘇德與蘭道都偏愛十字花科蔬菜與番薯，但他們強調，並沒有哪一種蔬菜被認為是預防癌症最有效的，所有蔬菜都能有助降低罹癌風險；因此，他們建議優先選擇自己最喜歡的蔬菜，這樣會讓你更有意願吃下它們，而不是在冰箱放到爛。

癌症 腫瘤 癌細胞

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