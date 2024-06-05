自己動手煙燻食物？試試墨西哥風味燻雞翅

來自田納西州萊克蘭(Lakeland)的蜜雪兒·奧古恩(Michelle O’Guin)和布蘭登·奧古恩(Brandon O’Guin)餐廳的煙燻墨西哥雞翅。美聯社

來自田納西州 萊克蘭(Lakeland)的蜜雪兒·奧古恩(Michelle O’Guin)和布蘭登·奧古恩(Brandon O’Guin)是多屆「燒烤世界錦標賽」(World Championship Barbecue Cooking Contest)的評審，現在他們擁有一間餐飲公司，並定期參與多個比賽，稱得上是燒烤專家。

雖然燒烤世界錦標賽主要以烤豬為主，奧古恩夫婦實際上專攻雞翅，對於想嘗試煙燻燒烤的人來說，雞翅是簡單的入門料理。

煙燻的關鍵是低溫慢烤，雞翅放在烤架上較冷的一側，不直接放在加熱的煤塊上；奧古恩夫婦建議適量使用木屑或木塊，因為過多的煙霧會覆蓋醃料的風味，他們偏好使用美洲山核桃木屑，因為堅果味和墨西哥 辣椒(adobo chili)很搭。

以下是奧古恩夫婦與美聯社分享的食譜 。

煙燻墨西哥雞翅SMOKY AL PASTOR CHICKEN WINGS

以又甜又辣的鳳梨阿多波醬(adobo)醃泡鮮嫩的雞翅，煙燻過後加上風味絕佳的醬汁；以下食譜約可做四人份。

食材：

15隻整隻雞翅

2杯新鮮切丁鳳梨

2個整根阿多波(adobo)辣椒

2大湯匙阿多波醬(adobo sauce)

3/4杯柳橙汁

4瓣蒜末

1大湯匙奧勒岡草(oregano)

1茶匙孜然

1茶匙洋蔥粉

2茶匙煙燻甜紅椒粉(smoked paprika)

2大湯匙橄欖油

1大湯匙紅酒醋

2/3杯龍舌蘭糖漿

做法

製作醃料—將鳳梨、辣椒、阿多波醬、柳橙汁、大蒜、香料、橄欖油和醋放入攪拌機中攪拌，保留3/4杯醃料作為醬汁，其餘用來醃雞翅1小時。

在275度的烤架上以間接熱源煙燻雞翅1個半小時，然後在華氏325度的直接熱源上烘烤30分鐘；若有需要，可以添加一些木炭，增加熱能。

將保留的醃料與龍舌蘭糖漿混合作為醬汁，最後再將煙燻過的雞翅裹上醬汁，完成煙燻墨西哥雞翅。