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好市多3食材 組成可口馬鈴薯沙拉

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by kartynas from Pixabay
示意圖。Image by kartynas from Pixabay

馬鈴薯沙拉是一道在炎炎夏日中的各種活動派對上甚受歡迎的餐點，而且輕鬆用好市多(Costco)可以取得的三種食材，就能夠做出來。今天就來教大家製作一道耗時不到10分鐘，就能上桌的馬鈴薯沙拉。

首先，你需要以下食材：

Main Street Bistro 烤馬鈴薯：你可在冷藏區找到這款，用海鹽和黑胡椒調味並烘烤過的紅色和黃色切片小馬鈴薯。

新鮮玉米：你可在農產品冷藏區找到八根一包的新鮮玉米；這次的馬鈴薯沙拉將只需用到二到三根玉米，其餘的可留用在其他食譜中使用。

Don Pancho Cilantro Lime Crema：這款醬汁是由香菜、萊姆和酸乳酪(sour cream)所製成；不喜歡香菜味道的讀者不用擔心，香菜在此只是用來添加色彩和風味，不會出現壓倒性的香味。

製作方法：

馬鈴薯切塊：Main Street Bistro 烤馬鈴薯是調味和烘烤過的切片馬鈴薯，但如果你比較喜歡塊狀馬鈴薯的話，你可以動手將片狀的馬鈴薯切成約3/4 英寸塊狀，然後裝在兩個20盎司大的托盤中。

剝玉米粒：接著，來處理玉米。首先，將玉米的外皮和玉米鬚去除，將玉米粒剝離，直到你取得約兩杯量的玉米粒，然後倒入馬鈴薯中。

添加醬料：然後加入約2/3杯的Don Pancho Cilantro Lime Crem加入馬鈴薯與玉米之中，均勻攪拌到馬鈴薯和玉米都裹上一層醬料。

裝飾：好市多這到馬鈴薯沙拉，只要這三種食材就很美味，但如果需要，你也可以用新鮮的香菜葉和萊姆片來裝飾一下。

這款好市多馬鈴薯沙拉，足夠八人到10人享用，但如果是要帶到較小型的聚會，也可以輕易的將食譜材料減半來製作。更讚的是這款沙拉製作容易，也無須花許多時間準備食材，你可以在最後一刻，輕鬆將三種食材拌在一起就完工。但若吃不完請注意，馬鈴薯沙拉最多只能在冰箱中存放兩天；另外建議，冰過的馬鈴薯沙拉再拿出來吃時，可以再多加一點醬料進去在食用。

好市多 食譜 Costco

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