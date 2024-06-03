我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

佛奇承認防疫規定多「編造」6呎社交距離等沒根據

飲食影響動脈血管健康 醫師建議多吃綠葉蔬菜

編譯周芳苑／即時報導
心臟科醫生指出，營養豐富的飲食對於維持並改善動脈健康至關重要，建議以綠葉蔬菜為主要食物，取代碳水化合物，既可保健康，又能減肥。歐新社
心臟科醫生指出，營養豐富的飲食對於維持並改善動脈健康至關重要，建議以綠葉蔬菜為主要食物，取代碳水化合物，既可保健康，又能減肥。歐新社

心臟科醫生指出，營養豐富的飲食對於維持並改善動脈健康至關重要，建議以綠葉蔬菜為主要食物，取代碳水化合物，既可保健康，又能減肥。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)醫師魯斯曼 (Nicholas Ruthmann)表示，不健康的飲食會造成心臟動脈阻塞、進而導致嚴重且影響層面更大的心臟病發作；相對的，食用對心臟健康有益的飲食可減少糖尿病發病、降低體內發炎水平。

魯斯曼醫師建議人們多吃綠葉蔬菜，諸如羽衣甘藍、菠菜、生菜和帶有芝麻味的芸芥(或稱芝麻菜)，換句話說就是多吃沙拉；他進一步解釋，綠葉蔬菜的營養成分對心臟健康有極大的好處。

魯斯曼醫師說，綠葉蔬菜富含維生素、礦物質、抗氧化劑和硝酸鹽，有助於降低血壓、並且保持動脈暢通。

2021 年一項針對 5萬3000多人進行的研究顯示，受訪者當中，食用富含硝酸鹽的蔬菜(尤其是綠葉蔬菜)的人罹患心血管疾病風險較低。

魯斯曼醫師建議用綠葉蔬菜取代麵包、米飯或義大利麵等碳水化合物食品；他說，如果以綠葉蔬菜代替米飯或麵條，所攝取的熱量和碳水化合物必顯著減少，久而久之，有助於防止體重增加和罹患糖尿病。

綠葉蔬菜富含纖維，可讓人感到飽足。魯斯曼說，多吃葉菜後可能會驚覺，一點也不會想吃富含卡路里的碳水化合物。

研究顯示，白麵包、麵食和麵條等精製碳水化合物會增加罹患心血管疾病的風險，全穀物則可促進心臟健康。

魯斯曼推薦健康飲食，但大可不必完全不沾碳水化合物或其他喜愛、相對不健康的食品；他提出的合理作法是讓綠葉蔬菜成為主角，這麼做將降低飢餓感，不會那麼衝動去吃更多不健康的食物。

心血管疾病 義大利 心臟病

上一則

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

下一則

奢華頭等艙 這5家航空公司最貴

延伸閱讀

「彈弓射手」保釋 心臟病發過世

「彈弓射手」保釋 心臟病發過世
中年男肚大如懷3胞胎 是心臟問題

中年男肚大如懷3胞胎 是心臟問題
半夜上廁所竟昏倒 男子心臟「罷工」暫停

半夜上廁所竟昏倒 男子心臟「罷工」暫停
研發心肌細胞層片治心臟病 日企業將申請製造銷售

研發心肌細胞層片治心臟病 日企業將申請製造銷售

熱門新聞

好市多(Costco)。美聯社

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

2024-05-31 10:22
Image by StockSnap from Pixabay

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

2024-05-29 11:28
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

2024-05-30 11:28
Photo by Hanson Lu on Unsplash

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

2024-05-31 11:25
一位女性在老公退休後發現對方什麼事都不會，變得相當礙人。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com＠Artem Labunsky）

老公退休後在家什麼都不會 整天問三餐怎麼辦快把她煩死

2024-05-30 20:20
美國職籃(NBA)前球星巴克利 (Charles Barkley) 。美聯社

近八成職業運動員 退休3年內破產

2024-05-29 09:48

超人氣

更多 >
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳

4星座六月起好運到 單身獅子有豔遇、他們有意外之財入帳
黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光

黃仁勳、蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住這 1晚房價曝光
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼