飲食影響動脈血管健康 醫師建議多吃綠葉蔬菜

心臟科醫生指出，營養豐富的飲食對於維持並改善動脈健康至關重要，建議以綠葉蔬菜為主要食物，取代碳水化合物，既可保健康，又能減肥。歐新社

心臟科醫生指出，營養豐富的飲食對於維持並改善動脈健康至關重要，建議以綠葉蔬菜為主要食物，取代碳水化合物，既可保健康，又能減肥。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)醫師魯斯曼 (Nicholas Ruthmann)表示，不健康的飲食會造成心臟動脈阻塞、進而導致嚴重且影響層面更大的心臟病 發作；相對的，食用對心臟健康有益的飲食可減少糖尿病發病、降低體內發炎水平。

魯斯曼醫師建議人們多吃綠葉蔬菜，諸如羽衣甘藍、菠菜、生菜和帶有芝麻味的芸芥(或稱芝麻菜)，換句話說就是多吃沙拉；他進一步解釋，綠葉蔬菜的營養成分對心臟健康有極大的好處。

魯斯曼醫師說，綠葉蔬菜富含維生素、礦物質、抗氧化劑和硝酸鹽，有助於降低血壓、並且保持動脈暢通。

2021 年一項針對 5萬3000多人進行的研究顯示，受訪者當中，食用富含硝酸鹽的蔬菜(尤其是綠葉蔬菜)的人罹患心血管疾病 風險較低。

魯斯曼醫師建議用綠葉蔬菜取代麵包、米飯或義大利 麵等碳水化合物食品；他說，如果以綠葉蔬菜代替米飯或麵條，所攝取的熱量和碳水化合物必顯著減少，久而久之，有助於防止體重增加和罹患糖尿病。

綠葉蔬菜富含纖維，可讓人感到飽足。魯斯曼說，多吃葉菜後可能會驚覺，一點也不會想吃富含卡路里的碳水化合物。

研究顯示，白麵包、麵食和麵條等精製碳水化合物會增加罹患心血管疾病的風險，全穀物則可促進心臟健康。

魯斯曼推薦健康飲食，但大可不必完全不沾碳水化合物或其他喜愛、相對不健康的食品；他提出的合理作法是讓綠葉蔬菜成為主角，這麼做將降低飢餓感，不會那麼衝動去吃更多不健康的食物。