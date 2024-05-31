40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

好市多(Costco)。美聯社

許多人喜歡吃龍蝦，卻痛恨將龍蝦去殼這件事，美食網站The Kitchn撰稿人希克曼（Kiersten Hickman）正是其中之一。希克曼說，他在一個以海鮮聞名的小鎮長大，多的是時間學會如何敲開龍蝦；然而他的技術卻從未達到周圍人的水準。因此，當他找到一種不費力氣就能享受美味龍蝦的方法時，就會立刻去嘗試，例如好市多 （Costco ）新推出的盒裝去殼龍蝦肉。

這盒去殼龍蝦，內有兩隻來自大西洋、6.5盎司重的龍蝦肉。它們未經烹飪，以真空包裝保鮮，取出後甚至不需解凍，可立即放入鍋中。每隻龍蝦都附有兩塊香草奶油，可一起烹煮，輕鬆煮出美味的龍蝦；此外，這些龍蝦都已去殼，在家也能一飽口福、大啖最愛的龍蝦餐，如龍蝦起司通心粉、龍蝦沙拉、龍蝦奶油海鮮千層麵、或焦化奶油龍蝦卷。

希克曼表示，龍蝦是飲食中價格不菲的蛋白質來源，但好市多提供的優惠卻值得推薦：每盒龍蝦肉的售價為39.99 元，平均每隻價格約20元，與好市多的龍蝦卷套裝價格完全相同，但去殼龍蝦盒裡的肉可能更多。

如果想在這個夏天嘗試做些龍蝦食譜 ，好市多是最好的選擇；雖然該賣場少數顧客對這盒龍蝦的外觀存有疑問，有人說它們看起來像是活的龍蝦。希克曼說，這盒商品既提供美味晚餐所需的龍蝦肉與奶油，最大好處是無需自己動手剝殼。