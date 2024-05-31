我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

葉門民兵組織稱對紅海美國航空母艦發動飛彈攻擊

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

編譯周靜芝 / 即時報導
好市多(Costco)。美聯社
好市多(Costco)。美聯社

許多人喜歡吃龍蝦，卻痛恨將龍蝦去殼這件事，美食網站The Kitchn撰稿人希克曼（Kiersten Hickman）正是其中之一。希克曼說，他在一個以海鮮聞名的小鎮長大，多的是時間學會如何敲開龍蝦；然而他的技術卻從未達到周圍人的水準。因此，當他找到一種不費力氣就能享受美味龍蝦的方法時，就會立刻去嘗試，例如好市多Costco）新推出的盒裝去殼龍蝦肉。

這盒去殼龍蝦，內有兩隻來自大西洋、6.5盎司重的龍蝦肉。它們未經烹飪，以真空包裝保鮮，取出後甚至不需解凍，可立即放入鍋中。每隻龍蝦都附有兩塊香草奶油，可一起烹煮，輕鬆煮出美味的龍蝦；此外，這些龍蝦都已去殼，在家也能一飽口福、大啖最愛的龍蝦餐，如龍蝦起司通心粉、龍蝦沙拉、龍蝦奶油海鮮千層麵、或焦化奶油龍蝦卷。

希克曼表示，龍蝦是飲食中價格不菲的蛋白質來源，但好市多提供的優惠卻值得推薦：每盒龍蝦肉的售價為39.99 元，平均每隻價格約20元，與好市多的龍蝦卷套裝價格完全相同，但去殼龍蝦盒裡的肉可能更多。

如果想在這個夏天嘗試做些龍蝦食譜，好市多是最好的選擇；雖然該賣場少數顧客對這盒龍蝦的外觀存有疑問，有人說它們看起來像是活的龍蝦。希克曼說，這盒商品既提供美味晚餐所需的龍蝦肉與奶油，最大好處是無需自己動手剝殼。

好市多 食譜 Costco

上一則

慎防萊姆病 夏天戶外活動小心蜱蟲

下一則

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

延伸閱讀

洛城新語╱好市多並不適合每個人

洛城新語╱好市多並不適合每個人
金山人語／好市多 並不適合每個人

金山人語／好市多 並不適合每個人
好市多辦生日趴 7人大餐才花30元 還配免費蛋糕

好市多辦生日趴 7人大餐才花30元 還配免費蛋糕
好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

熱門新聞

Image by StockSnap from Pixabay

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

2024-05-29 11:28
連鎖零售巨子沃爾瑪(Walmart)表示，速食價格不斷上漲，越來越多人轉而選購超市的食品雜貨，帶來商機。歐新社

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

2024-05-23 09:18
維生素D。美聯社

50歲後 你可能需要的3種補品

2024-05-23 09:48
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

2024-05-30 11:28
白飯。Image by Spencer Wing from Pixabay

3個原因 剩飯加熱要小心

2024-05-23 10:25
Image by nattanan kanchanaprat from Pixabay

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

2024-05-28 11:28

超人氣

更多 >
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問
川普E級重罪 會不會坐牢？ 聽聽律師檢察官怎麼說

川普E級重罪 會不會坐牢？ 聽聽律師檢察官怎麼說