漢堡太貴民眾狂抱怨 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

速食業調升價格，民眾消費意願降低，麥當勞總裁Joe Erlinger發布公開信向顧客喊話。(美聯社資料照)

隨著速食業者紛紛調漲價格，顧客購買意願大幅減弱。麥當勞 總裁埃林格（Joe Erlinger）罕見地發布公開信向顧客喊話，強調麥當勞的漲幅合理，也用圖卡破解大麥克自2019年以來調漲超過100%的謠言。

每日郵報（Daily Mail）報導，速食業不斷調漲價格，現在五位美國人中就有四位認為速食是奢侈品。

埃林格在公開信中表示，麥當勞的價格調漲並不如某些媒體報導的那麼可怕，自2019年疫情 爆發以來全美的麥當勞平均漲幅為40%，他說最近在社群媒體上看到網友瘋傳麥當勞漲價的幅度比通膨還高上很多的內容，還有來源不明的媒體也報導類似內容，這些都是完全不正確的。

康乃狄克州 一間麥當勞在今年初將大麥克套餐價格調升為18美元，埃林格在信中表示，他和一些分店聽到這個消息時也感到氣餒和困擾，即便全美只有一間分店賣那個價格，讓他更憂心的是民眾開始認為這是常態而非例外。

埃林格說，開始有謠言說大麥克的價錢自2019年以來漲了超過100%，他澄清大麥克在2019年的平均售價為4.39美元，在疫情、全球供應鏈成本上升、薪水調漲和通膨壓力等因素下，現在大麥克的價錢為5.29美元，漲幅是21%而非100%。

埃林格也提供18張圖卡破解漲價的謠言，例如謠言指麥當勞調整價格的幅度是美國通膨率的3倍，麥當勞澄清這並非事實，他們的漲幅符合這幾年營運餐廳所需增加的成本。

根據美國勞動部的數據，美國目前通膨率為22%，食物的通膨率為26%。