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米其林美食上太空 讓食客俯瞰地球用餐

編譯尤寶琪／即時報導
丹麥米其林2星廚師蒙克(Rasmus Munk)。美聯社
丹麥米其林2星廚師蒙克(Rasmus Munk)。美聯社

在太空中，俯瞰地球用餐，不再只是科幻小說或電影裡的場景了。丹麥米其林2星廚師蒙克(Rasmus Munk)將與總部位於佛羅里達州的新創公司Space Perspective合作，在2025年帶六名賓客上大氣層，一邊俯瞰地球，一邊享用精緻餐飲。

33歲主廚蒙克將與六名客人，搭乘「海王星號太空船」(Spaceship Neptune)一起飛上大氣層中，並在一個小廚房裡親自為他們上菜；蒙克表示，他的菜單是受到太空創新影響而啟發出來的。

「我們想透過食物來講故事，」蒙克說，「我們想表達並強調，過去60年來所做的一些研究。我認為，當你在上面往下看時，會產生更強烈的影響，」

根據Space Perspective公司，海王星號太空船其實比較像是一個氣球，然後會帶著連接在氣球上的加壓太空艙，上升到約海拔10萬英呎的高度，讓客人漂浮在近太空的高空中，一邊用餐，一邊欣賞太陽從地球表面升起的美景。

主辦單位承諾，將給那些熱愛冒險的人，帶來一次超凡脫俗的體驗；但伴隨這個天文菜單的則是天文數字般的價格，每張票要價49.5萬元；整場旅程預計將持續約六小時，目前正在與有意參與的人協商。

當然，海王星號太空船不會真正進入外太空，而是會上升到距離地球約19英里處，遠低於距離地球約62英里，分隔大氣層與外太空的「卡門線」(Karman Lin)。

可預料的，蒙克的菜單與過去和現在太空人實際吃的太空飯菜，大相逕庭。雖然蒙克仍對菜單保密，但表示計畫會把用氣凝膠和水母蛋白製成的夜光星星，溶入菜單中。

他指出：「我們同時也在研究，要如何利用來自衛星的可食用太空垃圾。然後，我們想討埨地球上正在發生的一些事…從砍伐森林到氣溫上升，以及海洋垃圾等 。」

太空人 氣球 佛羅里達州

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