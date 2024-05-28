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墨西哥夾餅攤獲米其林星星

編譯陳韻涵／即時報導
墨西哥的街邊小店「Tacos El Califa de León」近日榮獲米其林一顆星。圖為一名女士正在展示她的玉米餅。路透
墨西哥的街邊小店「Tacos El Califa de León」近日榮獲米其林一顆星。圖為一名女士正在展示她的玉米餅。路透

墨西哥城聖拉斐(San Rafael)的墨西哥夾餅攤主廚李維拉-馬丁尼茲(Arturo Rivera Martinez)15日摘下米其林(Michelin)星星，成為第一個獲得法國美食指南米其林星等評級的墨西哥塔可玉米餅小店。

墨西哥夾餅攤主廚李維拉-馬丁尼茲(Arturo Rivera Martinez，...
墨西哥夾餅攤主廚李維拉-馬丁尼茲(Arturo Rivera Martinez，圖)15日摘下米其林(Michelin)星星，成為第一個獲得法國美食指南米其林星等評級的墨西哥塔可玉米餅小店。美聯社

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，米其林代表15日送給李維拉-馬丁尼茲一件米其林的厚重長袖廚師白袍，但他並沒有穿上，而是一如往常的進入100平方呎的炎熱小空間，做他20年來一直在做的事：烤肉。

李維拉-馬丁尼茲的墨西哥夾餅街邊小店「Tacos El Califa de León」座落波西米亞風格聖拉斐社區，黑底白字的菜單簡潔明瞭，販售可夾各部位牛肉，包括牛肋、側腰肉、前腿肉或絞肉等的墨西哥夾餅。

李維拉-馬丁尼茲的墨西哥夾餅街邊小店「Tacos El Califa de Le...
李維拉-馬丁尼茲的墨西哥夾餅街邊小店「Tacos El Califa de León」座落波西米亞風格聖拉斐社區。圖為客人檸檬擠在玉米餅上。美聯社

李維拉-馬丁尼茲說：「秘訣就在於我們的夾餅很簡單，只有一個夾餅，搭配紅醬或青醬，還有肉的品質。」

當被問道吃夾餅時他喜歡搭配什麼飲料時，李維拉-馬丁尼茲回答：「我喜歡可樂」。

ABC報導指出，李維拉-馬丁尼茲可能是唯一會如此回答的米其林星級廚師。

李維拉-馬丁尼茲說得一派輕鬆，但要獲得米其林星星並不容易。

「Tacos El Califa de León」是此次獲得米其林一星的16家墨西哥餐廳，以及兩家獲得二星的餐廳中，唯一一家墨西哥夾餅街邊小店，其他摘星對手幾乎都是高級餐廳。

綜觀米其林美食評鑑，除了泰國曼谷的街頭小吃「痣姐熱炒」(Jay Fai Bangkok)之外，「Tacos El Califa de León」可能是有史以來，榮獲米其林星級的最小餐廳。

「Tacos El Califa de León」的100平方呎空間內，高溫煎台占據大部分空間，周圍不鏽鋼檯面擺放沾醬，店員則不斷擀麵團；小店另一邊擠滿顧客，他們手裡拿著塑膠盤，並以長湯匙舀莎莎醬。

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