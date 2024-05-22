農民教你選購甜香草莓 秘訣是看顏色

草莓。Image by Petra from Pixabay

草莓營養豐富，含有大量維生素C與花青素；目前正是草莓盛產期，要如何挑選香甜好吃的草莓，除了新鮮之外，食譜 網站The Kitchn撰稿人費爾森（Mackenzie Filson）從她的農民朋友阿方索（Alfonso）那學到一個簡單的秘訣。阿方索表示，挑選最好的草莓，要看綠萼下面的顏色有多紅，如果直到頂部都是深紅色，這樣的草莓汁多味甜；如果不夠紅（從淡黃到淺紅），則甜度較低、果肉較硬且略帶酸味。

費爾森說，雖然草莓的顏色有很多層次，如果紅色一直延伸到葉子的頂端，也就是草莓的蒂頭或花萼，且整顆草莓上還布滿深紅色斑點，這樣基本上就能保證草莓的甜度了。

阿方索給費爾森嚐了至少六種不同的草莓，讓她分辨出它們的不同。費爾森說，第一顆是超紅、夢幻般完美的草莓，果然超甜又多汁；接著是顆頂部呈淺紅到紅黃色的，果肉汁少、結實且略酸。最後費爾森品嚐的是一顆正好符合標準，顏色幾乎紅到頂部、果肉飽滿，非常適合浸漬後搭配鮮奶油，可以吃上一個星期。

費爾森表示，所謂最好的草莓，取決於每個人的喜好，以及打算用它來做什麼。想要可以放進鋪了紙巾的容器、存在冰箱裡，或是加砂糖浸漬一會？或許不那麼紅的草莓才是最理想的選擇。這樣的草莓比那些更成熟、顏色如紅寶石的甜美草莓採摘的時間稍早，保存期限也較長，不致太快變得軟爛。食用前，最好不要將綠萼摘下，有助保持新鮮。

如果想要自製草莓果醬，或喝杯草莓奶昔，費爾森說，她會選擇那些珍貴的深紅色草莓。