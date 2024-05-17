尋求吸引年輕人 沃爾瑪推出自家食品品牌

零售業鉅子沃爾瑪(Walmart)。美聯社

零售業鉅子沃爾瑪 (Walmart)為吸引年輕人光顧，推出20年來涵蓋面最大的自家食品商店品牌Bettergoods，銷售目標鎖定未必需要專業知名品牌、想買類似專業廚師料理但是平價食品的顧客。

Bettergoods才剛剛在沃爾瑪實體店面和網站亮相；沃爾瑪表示，預計到秋季將多達 300 個產品，包括冷凍食品、乳製品、零食、飲料、義大利 麵、湯、咖啡和巧克力，單價從 2 元以下到 15 元以下不等，多數不到 5 元。

Bettergoods 系列食品概分三大類，其一是植物性食品，例如以燕麥奶和非乳製品起司製成的甜點；其二是迎合其他特殊飲食方式的產品，例如無麩質或不含人工香料、色素或添加糖的食品；其三是 「烹飪體驗」(culinary experience)食品，包括義大利的奶油玉米墨西哥 雜燴和義大利麵等。

通貨膨脹迫使人們尋求便宜替代品、連帶讓商店品牌比過去更受歡迎。市場研究公司 Circana 數據顯示，去年，在全美食品和飲料市場中，零售商自家品牌銷售量佔將近 26%，高於前一年的 24.7%，知名品牌比例從75.3%降為74.5%。

商店品牌食品越來越美味、品質更高，可媲美知名品牌。沃爾瑪競爭對手目標市場也致力發展商店品牌， Good & Gather 於2019 年推出，已擴及雞肉咖哩等菜餚。

在Bettergoods之前，沃爾瑪已有其他商店食品品牌如Great Value 和 Equate。Bettergoods許多產品不僅是沃爾瑪獨有，而且也向顧客介紹新趨勢、新口味。