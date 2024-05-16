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1元酒50分雞趐 這家連鎖餐廳便宜促銷還賺錢

編譯周靜芝 / 即時報導
平價連鎖餐廳Applebee's。美聯社
平價連鎖餐廳Applebee's。美聯社

擁有多家餐飲品牌的Dine Brands執行長佩頓（John Peyton）日前表示，該集團旗下平價連鎖餐廳Applebee's的1元瑪格麗特（margaritas）雞尾酒與50分無骨雞翅，被熱中促銷活動與精打細算的消費者視為超值優惠，且餐廳也賺錢。

福斯財經網（Fox Business）報導，Dine Brands掌管全美一些廣受歡迎的餐廳，不斷推出令人難以抗拒的促銷活動，迎合現今經濟情勢下消費者奉行的省錢王道。

佩頓最近在參加電視節目「The Big Money Show」時表示，消費者在上一季所傳達出的訊息，對他們來說，是個艱難的時刻，對整個餐飲業也是如此。他說，該公司近半數（40%-45%）主力客戶，年收入在5萬美元及以下，在今年第一季，他們外出用餐的比率普遍降低，即使外出用餐，也比過去更在意價格，會找尋各種促銷優惠等。

佩頓表示，該公司的餐廳經歷過景氣大好的時代，以及比現在更艱困的時刻。他說，像他們這樣餐飲種類繁多的餐廳，致勝策略是每四至八周推出一些新花樣來吸引客人。

事實證明，Applebee's的促銷活動，例如50分的無骨雞翅，成功地刺激了營業額的增長。佩頓指出，人流帶來錢流，最重要的是它有利可圖，就像他們剛為Applebee's推出的Dollar Rita，即一杯瑪格麗特雞尾酒只需1元，也為旗下連鎖加盟店帶來利潤

佩頓表示，促銷優惠既是一門藝術，也是一門科學；在科學上是，如果知道牛肉價格上漲，就不會去促銷牛排，會根據商品成本來制定促銷計畫。他說，他們也會與加盟商一起討論，並在事後進行檢討；從一次促銷中所學到的，會用到下一次的促銷中。

他說，只要有利可圖，能帶來獲利與增加客流量，他們就會去做；就像他所提到的，每隔四至六到八周，確保有新鮮、令人期待的品項端上桌。

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