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麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by mohamed hassouna on Unsplash
Photo by mohamed hassouna on Unsplash

麵包是廣受喜愛的平民主食，但在儲存上卻又十分講究，許多人在不知不覺中用不適當的方式破壞了它的口感與風味。

美食網站Mashed報導稱，有個普遍的誤區是，冰箱冷藏室是麵包保鮮的最佳場所。 畢竟，低溫的環境不是能延緩麵包變質嗎？雖然對多數食物是如此，但麵包卻例外；事實上，把麵包放進冰箱冷藏弊大於利。

Mashed指出，主要是因為冰箱裡低溫、乾燥的空氣會加速麵包的變質。在這樣的環境下，麵包中的澱粉分子會因為水分被吸出而迅速結晶，讓麵包的口感變得乾硬，且風味寡淡。與牛奶或肉類等其他易腐食品不同，麵包最好保存在室溫下、陰涼乾燥的地方，遠離陽光直射與熱源。如果居住在氣候溫暖的地區，或打算長期保存麵包，可以將它冷凍起來；包裝得當的冷凍麵包可保鮮長達數月。

將麵包冷藏的另一個缺點是，可能吸附冰箱中其他食物的氣味。麵包就像塊海綿，很容易吸收附近的氣味；若與洋蔥或起司等味道強烈的食物放在一起，會讓麵包沾上難聞的氣味。因此，捨棄冷藏麵包的習慣，才能讓它更長久地保持柔軟、美味與可口。

想要延長麵包的保鮮期，冷凍是最佳解決之道，但很多人都忘記這個簡單的方法，它可以鎖住麵包的鮮度，在幾周甚至幾個月之後都還能享用麵包的美味。

如果需要幾天以上的時間才能吃完一條麵包，那麼冷凍是最好的選擇。在放入冷凍室前，先將麵包切片，這樣就可以依需要輕鬆地拿出一兩片來解凍。正確的包裝是保持麵包新鮮及防止「凍燒」（freezer burn，譯註：指冷凍食品因包裝不良或破裂而產生的品質劣變現象）的關鍵：首先，用保鮮膜或鋁箔紙將麵包緊緊包裹，形成防潮屏障，然後放入密封的夾鏈袋或保冷袋內。

這樣包裝的麵包可以在冰箱內保存兩個月，當準備享用時，只需將其取出，在室溫下解凍數小時即可。如果要烤來吃，可直接放入烤麵包機；許多麵包機都有解凍裝置，很適合這樣做。

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