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夜貓族無處消夜 為何全美24小時營業食肆愈來愈少？

記者張聲肇即時報導
IHOP的180家分店，約一半至少周五、周六恢復24小時營業。美聯社
IHOP的180家分店，約一半至少周五、周六恢復24小時營業。美聯社

大夜班下班、酒吧混到餓了，夜貓族找不到地方吃消夜， 為何全美各地，24小時營業的食肆愈來愈少？疫情來襲前，沃爾瑪、電子零售店、咖啡廳、藥局，都不乏24小時營業的，何況解決民生第一要務吃的餐廳。

Yelp資料顯示，24小時營業的飲食店，從2020到2024，減少了18%。永不入睡的紐約減少13%，好萊塢罷工衝擊的洛杉磯減少35%，芝加哥也少了10%。

提供消夜的食肆難以回復往日盛況，因為消費者習慣改變，包括提早晚餐、深夜喝酒減少，以及餐飲業的條件改變，例如勞工成本升高、食材價格高漲。

反而早餐為主的食堂有見轉機，例如，IHOP的180家分店，約一半至少周五、周六恢復24小時營業。Denny's1600家餐廳，也約有75%重新24小時開張。鬆餅屋（Waffle House）近2000家店面也24小時歡迎顧客了。

Denny's1600家餐廳，也約有75%重新24小時開張。路透
Denny's1600家餐廳，也約有75%重新24小時開張。路透

丹佛希臘餐廳彼特廚房總經理巴拉可斯（ Alex Barakos）說，「24小時開店，壓力很大。」他的餐廳雖已恢復周五、周六徹夜開張，顧客不如疫情來襲前多，要靠音樂會、球賽等來撐，「全都綁在一起，」「總要有理由讓人願意出來。」

找人上大夜班，向來就不容易，經過這幾年勞動力市場的緊俏，如今更請不起上「墳墓」班的人了。勞動統計局說，食物價格2020年3月迄今，已漲了25%，休閒與醫療業的工資也漲了29%；儘管如此，仍缺工逾100萬人。

全國餐廳協會負責研究的副會長瑞勒（Hudson Riehle）說，要業者在淡季也高成本營業，毫無道理。

2022年，餐廳業員工上班時數比2019年少了7.5%，也就是每周6.5小時。

安全顧慮也是餐廳等行業提早打烊的原因，例如，費城市議會上月通過決議，迫使某區的商店不得徹夜營業，一以減少犯罪，二以降低噪音。

哥大企管學院教授札格爾（Stephen Zagor）說，美國24小時食肆與消夜文化，上世紀末就開始消退，考驗點就是新冠病疫。

鬆餅屋（Waffle House）近2000家店面也24小時歡迎顧客了。美聯社
鬆餅屋（Waffle House）近2000家店面也24小時歡迎顧客了。美聯社

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