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抖音爆紅 華格林藥房的芒果軟糖限量購買

編譯周靜芝 / 即時報導
Nice！的可剝皮芒果軟糖（Gummy Mango Peelable Candy）。圖取自Walgreens網站
Nice！的可剝皮芒果軟糖（Gummy Mango Peelable Candy）。圖取自Walgreens網站

CBS新聞報導，在抖音TikTok）爆紅之後，華格林（Walgreens）藥房現在成了網友蜂擁購買糖果的地方。

這家連鎖藥房表示，正加速生產自有品牌Nice！的可剝皮芒果軟糖（Gummy Mango Peelable Candy）；由於網友在社群媒體的大力宣揚，讓這款軟Ｑ零食供不應求，目前網路銷售每人限購一袋。

@trinhdoesthings

Peelable mango gummies 😋 #gummies #mango #candy #snack

♬ original sound - trinhdoesthings

平價零食與飲料是華格林Nice！品牌的一部分，這款小包裝的芒果軟糖於2023年9月首次在2500家華格林門市上架，每袋售價1.99元。

該公司自有品牌副總裁艾薩特（Marty Esarte）在電子郵件中表示，生產這款軟糖的點子來自某供應商轉述他們在亞洲看到當地流行的可剝皮芒果軟糖。

艾薩特說，抖音上的一些網友在1月發現了這款軟糖，在公司注意到這點之前，產品就已被搶購一空。

在抖音的一段影片中，網友描述自己看到社群媒體上「到處都是」這款軟糖後，也去華格林買了一袋。

華格林計畫於5月22日將這款芒果味濃郁的產品擴大鋪貨至8000家門市。該公司表示，新口味的可剝皮香蕉軟糖也將於同日在5700家門市推出，每袋售價同樣是1.99元。

抖音 社群媒體 TikTok

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