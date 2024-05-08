3000萬學童營養午餐將改變 限糖少鹽 巧克力牛奶還是喝得到

麥片。Image by Aline Ponce from Pixabay

3000萬在校吃早午餐的學童，今後可沒那麼多糖分和鹽分可以入口了，不過，巧克力牛奶 還是喝得到。農業部 1日公布的營養標準，首度就學生早午餐裡的添加糖和鹽提出限制。

目前的規定，只對總熱量作限制，明年7月1日起，早餐麥片每盎司的添加糖不能超過6公克，優格的糖分也不能超過2公克，加味牛奶每8盎司添加糖不得超過10公克。2027年7月1日起，每周早午餐總熱量當中，糖分的熱量不得超過10%。

農業部指出，家長和教師都對早午餐的糖分表示憂慮，「本部制定新標準時，家長和教師的心聲已列入考慮。」

疾病防治中心說，兩歲以下的兒童，三餐都不應攝入添加糖。兩歲以上的孩子，添加糖也不應超過每日熱量的10%，例如，若每天攝取1600卡路里，添加糖的熱量不能高於160卡。糖分攝取過多，容易導致肥胖、2型糖尿病和心臟病 ，也容易蛀牙。

農業部縮減的另一要項是鹽分。2027年7月1日起，學校午餐鹽分的含量將比目前減少15%，早餐裡減少10%。學校，供餐業者和家長有三年適應期。這也是接受民眾回饋意見後的決策。

鹽分攝入主要來源是加工食品，攝入過量會增加高血壓、心臟病和中風的風險。

加味、不加味零脂肪、低脂肪牛奶仍可在學校販售，不過明年7月1日起，添加糖的含量也得降低，公立高中以下早午餐牛奶每8盎司裡，添加糖不得多於10公克，盒裝加味牛奶每12盎司也不得超過15公克。