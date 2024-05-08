我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3月份汽車保險年增達22% 壓榨車主荷包助長通膨

社安金福利2033年恐減21% 眾議員籲兩黨合力解決

3000萬學童營養午餐將改變 限糖少鹽 巧克力牛奶還是喝得到

記者張聲肇／即時報導
麥片。Image by Aline Ponce from Pixabay
麥片。Image by Aline Ponce from Pixabay

3000萬在校吃早午餐的學童，今後可沒那麼多糖分和鹽分可以入口了，不過，巧克力牛奶還是喝得到。農業部1日公布的營養標準，首度就學生早午餐裡的添加糖和鹽提出限制。

目前的規定，只對總熱量作限制，明年7月1日起，早餐麥片每盎司的添加糖不能超過6公克，優格的糖分也不能超過2公克，加味牛奶每8盎司添加糖不得超過10公克。2027年7月1日起，每周早午餐總熱量當中，糖分的熱量不得超過10%。

農業部指出，家長和教師都對早午餐的糖分表示憂慮，「本部制定新標準時，家長和教師的心聲已列入考慮。」

疾病防治中心說，兩歲以下的兒童，三餐都不應攝入添加糖。兩歲以上的孩子，添加糖也不應超過每日熱量的10%，例如，若每天攝取1600卡路里，添加糖的熱量不能高於160卡。糖分攝取過多，容易導致肥胖、2型糖尿病和心臟病，也容易蛀牙。

農業部縮減的另一要項是鹽分。2027年7月1日起，學校午餐鹽分的含量將比目前減少15%，早餐裡減少10%。學校，供餐業者和家長有三年適應期。這也是接受民眾回饋意見後的決策。

鹽分攝入主要來源是加工食品，攝入過量會增加高血壓、心臟病和中風的風險。

加味、不加味零脂肪、低脂肪牛奶仍可在學校販售，不過明年7月1日起，添加糖的含量也得降低，公立高中以下早午餐牛奶每8盎司裡，添加糖不得多於10公克，盒裝加味牛奶每12盎司也不得超過15公克。

牛奶 農業部 心臟病

上一則

餐桌是我的調色板 用彩色餐具增進用餐氣氛和胃口

延伸閱讀

沃爾瑪召回逾萬噸疑受汙牛絞肉 佛州女吃鹿肉漢堡罹罕病肺塌陷

沃爾瑪召回逾萬噸疑受汙牛絞肉 佛州女吃鹿肉漢堡罹罕病肺塌陷
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
農業部政次胡忠一、黃昭欽 學者：選了聽話的人

農業部政次胡忠一、黃昭欽 學者：選了聽話的人
五月天合體Energy變唱跳男團 挑戰E16蹲掀討論

五月天合體Energy變唱跳男團 挑戰E16蹲掀討論

熱門新聞

68歲的旅遊專家、電視名人Rick Steves身為百萬富翁，但他搭飛機堅持只坐經濟艙，因為他奉行平等主義。(翻攝Rick Steves YouTube頻道)

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

2024-05-06 22:38
根據《今購百科》資訊，這款福記紅豆紫米粥，一盒8包入，售價225元，開封即可食用。( 圖擷自《今購百科》)

好市多「紅豆紫米粥」短少1包 她懶得退貨：就當請你吃了

2024-05-06 19:50
Photo by Pepi Stojanovski on Unsplash

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

2024-05-02 09:47
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

手機業者折扣 55歲以上者要把握

2024-04-29 11:36
Photo by Anna Pelzer on Unsplash

想要精力充沛？營養師建議多吃這4類食物

2024-05-02 09:15
豆漿。Image by bigfatcat from Pixabay

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

2024-05-06 09:16

超人氣

更多 >
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了
紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡
律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人
挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑