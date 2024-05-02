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想要精力充沛？營養師建議多吃這4類食物

編譯周芳苑／即時報導
Photo by Anna Pelzer on Unsplash
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專家認為，精力充沛首重充足睡眠，但蓋洛普(Gallup)民調顯示，全美20%成人每晚最多只睡五小時，營養師建議吃提神食物增強能量。

營養專家一致認同以下四大類食物能夠提供最多能量。

第一類：複合醣類

內科醫生兼臨床營養師拉納瑪(Nancy Rahnama)說， 單一碳水化合物(simple carbohydrates)會迅速分解成糖、導致血糖高速飆升，這類食物包括白麵包，血糖快速飆升後又速降，會導致疲勞、煩躁、情緒變化、頭痛、飢渴。

相對的，美國心臟協會稱，複合醣類消化速度較慢，向血液中釋放葡萄糖的速度也變慢；註冊營養師費勒(Maya Feller)說，早餐吃複式醣類食物可讓人一整天充滿活力。

複式糖類食物包括：全麥麵包、甜蕃薯、麥片、南瓜籽、蘋果、鷹嘴豆 (Chickpeas)。

第二類：高纖食物

拉納瑪說，吃高纖維食物可有效補充能量。

營養師推薦的高纖食物包括莓果、藜麥(Quinoa)、李子(Prunes，或譯西梅)、綠葉蔬菜，綠葉蔬菜又以菠菜最受推崇。

第三類：有益心臟的脂肪

富含Omega-3脂肪酸(Omega-3 fatty acid)的脂肪以及不飽和脂肪(unsaturated fats)都有益心臟健康。

營養師班南(Patricia Bannan)說，富含Omega-3 脂肪酸的食物有助於大腦健康，她列舉鮭魚和沙丁魚等高脂魚類可改善情緒並降低憂鬱。不飽和脂肪有助於抑制發炎並降低血壓。

富含有益心臟健康脂肪的食物主要包括奶油果、豆腐、橄欖、沙丁魚、黑巧克力、鮭魚。

第四類：水

看似簡單，卻是增加能量的一大要素，常被忽略。 聯邦疾病防治中心(CDC)稱，脫水會影響情緒、感覺呆滯。

註冊營養師馬納克(Lauren Manaker)稱，全天攝入足夠水份可保肌肉充滿活力。

每天該喝多少水？目前無定論，與體力活動量相關，但當你感覺疲倦時，喝水肯定有益無害。

聯邦疾病防治中心 民調 CDC

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