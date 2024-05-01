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蟬鳴季節 開胃時刻 紐澳良蟲蟲餐廳金蟬入菜

20萬人藉「無證客假釋計畫」來美 逾8成從佛州入境

蟬鳴季節 開胃時刻 紐澳良蟲蟲餐廳金蟬入菜

記者張聲肇／即時報導
昆蟲博物館動物採集部主管勒曼（Zack Lemann）本周披上大廚的外袍，展示了幾道昆蟲餐。美聯社
昆蟲博物館動物採集部主管勒曼（Zack Lemann）本周披上大廚的外袍，展示了幾道昆蟲餐。美聯社

今年恰逢13年周期和17年周期的蟬同時湧出，上兆金蟬齊鳴的季節，也將是饕餮開胃時刻，紐澳良的蟲蟲餐廳研究好多種昆蟲入菜的美食菜單，任君挑選。

離法國美食餐廳安徒安（Antoine's）和布瑞南（Brennan's）不遠的紐奧良澳篤本昆蟲博物館「蟲蟲開胃」（Bug Appetit）餐廳面臨密西西比河，向來就有不少昆蟲美食，如「肉桂粉昆蟲脆片」、辣椒炸蠟蟲、香脆蟋蟀等。

這兩種周期的蟬，很快就會遍佈中西部和南部16州，每畝地出現百萬隻的盛況可卜。昆蟲學家說，地面溫度達華氏64度（17.8℃）時，成蟬就會從地下往上竄升，一開始呈棕色，越成熟顏色越深。因氣候變遷，今年這麼暖的溫度，較往年提早出現。

昆蟲博物館動物採集部主管勒曼（Zack Lemann）本周披上大廚的外袍，展示了幾道昆蟲餐，其中一道叫金蟬沙拉：油醋汁蘋果、杏仁和藍莓上面，舖上幾隻炸熟的蟬，然後把克里奧（creole）芥末和醬油混合的熱醬澆上去。

他一邊用夾子夾一隻蟬去沾麵粉，然後放進油鍋炸，一邊說，「炸蜻蜓也是這樣。」

煮熟後的蟬，味道大抵和烤熟的種子或堅果類似。昆蟲博物館不是首創吃蟲的機構，好多地方的菜單和食譜，早就把昆蟲列為食材，例如，馬里蘭大學2004年就處版了「蟬味十足」（Cicada-Licious）一書。

勒曼說，每一種人都有他們愛吃的東西，也許也有其禁忌、聞之會皺眉頭皺鼻子的東西，不過，「沒理由對昆蟲這樣，看看其營養價值、上桌時的樣式、味道，以及採集來做菜對環境的好處，就知道了。」

他預期今年兩蟬大匯集上了全國新聞，會引發民眾對蟲類的興趣，同時也在設法讓「蟲蟲開胃」餐廳獲准販賣野生蟬餐，並保證貨源不缺。

昆蟲博物館動物採集部主管勒曼（Zack Lemann）本周披上大廚的外袍，展示了...
昆蟲博物館動物採集部主管勒曼（Zack Lemann）本周披上大廚的外袍，展示了幾道昆蟲餐。美聯社

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