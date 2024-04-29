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每周吃三、四次「塔可鐘」 高管愛吃這些自家美食

記者張聲肇／即時報導
墨西哥連鎖餐廳「塔可鐘」（Taco Bell）。路透
墨西哥連鎖餐廳「塔可鐘」（Taco Bell）。路透

墨西哥連鎖餐廳「塔可鐘」（Taco Bell）行銷長蒙哥馬利（Taylor Montgomery）在職八年了，仍對自家美食愛不釋手。

蒙哥馬利在首場超級粉絲大會上，接受「商業內幕」雜誌訪問時透露，他每隔一天就要吃一份塔可鐘餐。

他每次都點同樣的款式：兩三個塔可脆片，加上豆子烤捲（bean burrito），要加很多洋蔥，「你一定要試試，保證改變你的人生。」

雞肉餡餅（quesadilla）也是他的最愛。如何把味道調到最恰到好處，他也有特別的秘訣。「雞肉多放一份。保證你愛不釋口。」

今年1月升任執行長的垂斯凡特（Sean Tresvant ）也對「商業內幕」雜誌說，他每周要吃塔可鐘餐三、四次。

連鎖店加州爾灣總部有個餐飲部，垂斯凡特經常和餐點研發長馬修斯（Liz Matthews）造訪這個極機密的新品嘗試廚房。

垂斯凡特也是塔可脆片迷，不過他點的是超大份的番茄、酸奶油、起司、萵苣加蛋白質主菜。還有牛肉和雞肉塔可，另要一份豆子捲。

執行長和行銷長除了各自愛不釋口的傳統塔可脆片和豆捲餐，也愛上最近新推出的坎地納（Cantina）雞肉餐。這項新餐點共有五種--雞肉玉米粉捲餅（burrito）、雞肉塔可（與軟、脆兩樣可選）、雞肉盤、雞肉餡餅。

塔可鐘今年還要推出十幾樣新菜色，塔可迷們大可期待。

塔可鐘有一大堆死忠粉絲，蒙哥馬利歸功於公司的「叛逆」精神。

他解釋甚麼是塔可鐘的「叛逆」精神：「我們專心觀察大家的飲食文化，也在意我們自己的看法。我們想要成為怎樣，就要說到做到。把標準設得很高，然後做出自己的標準。」

加州 墨西哥 爾灣

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