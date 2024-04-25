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懶得開火做菜？小扁豆沙拉清爽又營養

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Photo by Sumeet B on Unsplash
示意圖。Photo by Sumeet B on Unsplash

EatingWell網站撰稿人尼克．德西蒙(Nick DeSimone)身為美食家，經常有機會可以到處旅行；而經常旅行的他，在出門前一周有個習慣，就是會開始清掃冰箱，把冰箱中的湯、沙拉和剩菜吃乾淨，只剩下果醬和芥末等東西，這樣出門旅行後，就不用擔心冰箱裡的食物壞掉過期了。

這樣做有個問題，就是旅行回到家的當天，可以選擇的食物會變得很少。通常這個時候，德西蒙就會祭出檸檬扁豆沙拉配羊乳酪（Lemony Lentil Salad with Feta）這道不用開火就可以輕易做出來的美味簡易料理。你只需要扁豆、調味品、檸檬汁和洋蔥等家裡常備的食材，然後再去自家附近的雜貨店，購買像是紅甜椒、羊乳酪、歐芹(parsley )和黃瓜等易壞的食物，但如果沒時間，也可以用食物儲藏室裡其他食材來替換也可以。

德西蒙就表示，他雖然喜歡新鮮甜椒多汁的嘎吱聲，但也隨時會在家中存放一罐烤紅椒來代替；新鮮的歐芹和蒔蘿能添加額外的風味，但乾燥的香草也可以輕鬆代替新鮮的版本，添加不同的風味，只需要多加入一點檸檬汁，便能獲得最佳風味。

黃瓜提供了清脆的口感，所以你若想要這種口感，但沒買到黃瓜的話，德西蒙建議可以看看冰箱裡有沒有醃黃瓜或醃香蕉辣椒(Banana Pepper)，來滿足你對清脆口感的需求；德西蒙指出，如果是用醃製食材來代替新鮮原料食，可用清水沖洗掉多餘的鹽分，好保持沙拉味道的平衡。

德西蒙表示，他就算不旅行時，沒事也會在家做這道沙拉，而且通常會做個兩份，放著吃。因為這款沙拉的隔夜版很美味，小扁豆會吸收調味料，所以放得越久味道越棒；如果想讓這道沙拉更上一層樓，你還可以去買一袋芝麻葉，一小盒小番茄和一些像是法羅麥(farro)和大麥(barley)等可以輕鬆烹煮的穀類加入其中。

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