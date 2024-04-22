Trader Joe's常賣光的冷凍紫菜飯捲 好市多也有售

好市多（Costco）近日開始銷售炸豆腐蔬菜飯捲Kimbap。路透

美食網站All Recipes報導，擁有眾多粉絲的Trader Joe's ，有時會讓人很難買到想要的商品，拜忠實粉絲與網路貼文的追捧，這家連鎖超市的熱門產品往往很快便會從貨架上消失。

All Recipes指出，特別是當有某種商品在Trader Joe's一貨難求時，消費者便希望能在其他賣場也可以買到；而多虧有好市多 （Costco），現在有辦法了。

好市多的炸豆腐蔬菜飯捲Kimbap

好市多近日開始銷售炸豆腐蔬菜飯捲Kimbap，這給總是賣到斷貨的Trader Joe's 帶來不小的競爭壓力。

All Recipes稱，韓國料理中，Kimbap等於韓國版壽司，是用紫菜裹著米飯，裡面填滿從肉末到醃製蔬菜等各類食材。

社群網站 Instagram取名「好市多粉」（costcobffs）的網友，最近發布了一段影片，她表示，她剛在好市多發現了炸豆腐蔬菜飯捲Kimbap，它是放在冷凍區，一大包裡裝有6捲。

影片立即引來一堆留言，許多人都說很想嘗嘗好市多版，已經嘗過的人似乎都很滿意，他們說，比起TJ的紫菜飯捲，更喜歡好市多賣的。

影片中也介紹了8盎司一袋的Kimbap，售價為18.79元。這名Instagram用戶是在加州聖塔克拉拉當地的賣場發現這款紫菜飯捲，許多人也紛紛表示在周邊地區看到過；他們說，埃爾卡米諾（El Camino）和聖馬可斯（San Marcos）的好市多都有賣，喜歡用它來快速解決一餐。

其中一名網友說，他是在華盛頓州法夫（Fife）的好市多找到的；不過，也有東岸與中西部的人表示，還沒有在當地賣場看到過這款商品。發布影片的「好市多粉」建議可致電當地賣場，她說，最好的辦法是打電話，告訴工作人員商品編號，讓他們檢查一下。

日前在社群網站Reddit討論好市多商品的一篇貼文也指出，冷凍的韓國紫菜飯捲非常好吃，如果滿分是10，他們會給它打8分。貼文還說，Kimbap的米飯口感頗佳，用微波爐加熱也很方便。