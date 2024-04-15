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花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

本報記者張聲肇即時報導
花生醬。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash
花生醬。Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

「簡單做菜」（Simply Recipes）網站撰稿人托提諾（Stella Totino）在家掌廚多年，仍搞不清楚花生醬是否要放冰箱，於是請教花生醬大廠SKIPPY的品牌經理霍維克（Sam Hovick）。

霍維克給她的答案是，放冰箱、放櫥櫃，各憑喜好，都好。不過，這不表示，一直下去效果都一樣。

最明顯的，花生醬放冰箱的話，一定會變硬。霍維克說，對喜歡用湯匙舀來塗麵包的人來說，這是很理想的做法。如果放在室溫的地方，較容易塗勻，要做花生醬和果醬三明治，或是托提諾喜歡的花生醬蜂蜜三明治，更方便。

不論天然或免攪動（no-stir）的花生醬，開封後不放冰箱，室溫環境放幾個月保證安全，不過，兩三個月後還沒吃完的話，最好還是放進冰箱，因為其中油的成分遲早會走味。

如果是SKIPPY牌的，不論天然花生醬（油浮在上面）或免攪動花生醬，都無需差別處理，因為，霍維克說「都經過特別處理，油與醬的分離控制得宜。」

當然，免攪動花生醬的使用期限較長，因為在製造過程添加了穩定劑，上架時間可以長些。不論哪一種，也不論是否在冰箱，只要聞起來或嚐起來變味了，甚至酸腐了，不要猶疑，就整瓶/罐丟掉。此外，霍維克提醒大家，買之前先看好「最佳賞味期限」（Best if Used By）的日期，以策安全。

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