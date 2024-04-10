麥當勞販售Krispy Kreme甜甜圈 2026年底前擴及全國

從今年下半年起，麥當勞餐廳將提供Krispy Kreme最受歡迎的三款甜甜圈：經典原味糖霜甜甜圈(左)、五彩繽紛巧克力甜甜圈(中)以及奶油內餡巧克力甜甜圈(右)，並且在2026年底之前逐步推展到全國各門市。(麥當勞官網)

有些人無肉不歡，有些人嗜甜如命；速食業龍頭麥當勞 (McDonald's )則認為這兩個族群之間有極大的交集，所以在三月底宣布：未來全美所有的麥當勞門市都將販售Krispy Kreme甜甜圈。

事實上，麥當勞與全美第二大甜甜圈連鎖店的實驗性合作計畫已經低調進行了一段時間，但僅限於肯塔基州 路易斯維爾-萊星頓都會區的160家店面。

兩家業者顯然對於這種跨產品合作模式相當滿意，於是在3月26日共同發表聲明：從今年下半年開始，麥當勞餐廳將提供Krispy Kreme最受歡迎的三款甜甜圈：經典原味糖霜甜甜圈(Original Glazed Doughnut)、五彩繽紛巧克力甜甜圈(Chocolate Iced with Sprinkles Doughnut)以及奶油餡巧克力甜甜圈(Chocolate Iced Kreme Filled Doughnut)，並且在2026年底之前逐步推展到全國各門市。

聲明指出，甜甜圈將由Krispy Kreme工廠每日現做，趕在早餐時段開始前配送至麥當勞各家門市，賣完為止。消費者可以指定口味單獨購買的個別散裝Krispy Kreme甜甜圈，或是三種口味混合的六顆紙盒裝。

對麥當勞而言，這項合作可以彌補該連鎖體系早餐項目中缺乏甜食的狀況。Krispy Kreme則可藉著麥當勞的順風車，迅速擴張全國版圖。

麥當勞美國行銷長哈珊(Tariq Hassan)在聲明中指出，此一夥伴關係將「開啟早餐項目和全天候的新商機。」

Krispy Kreme總裁兼執行長查爾沃斯(Josh Charlesworth)則表示，「我們每天從消費者收到的最重要請求就是，『請把Krispy Kreme帶到我居住的鎮上。』與麥當勞的全國性合作將為我們的粉絲和甜甜圈愛好者提供前所未有的Krispy Kreme每日新鮮甜甜圈和歡樂。」

查爾沃斯預期到2026年底，Krispy Kreme的銷售據點將比目前增加一倍以上，為該公司創造營運槓桿，加速發展新鮮物流管道，提高配送密度和產能利用率。