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紐約、新澤西貝果大比拚 美食記者將優勝判給它

編譯彭尚興／即時報導
貝果。Photo by Vicky Ng on Unsplash
貝果。Photo by Vicky Ng on Unsplash

到底是紐約的貝果麵包好吃，還是新澤西的好吃？這是哈德遜河兩岸長久以來的爭議之一。

新州先鋒媒體集團(NJ Advance Media)旗下NJ.com的敘利亞裔記者卡林姆·夏姆西巴夏(Karim Shamsi-Basha)自從兩年前從阿拉巴馬州遷居新州之後，立刻愛上了當地的貝果，認為那簡直就是天下美味。為了證明自己的觀點，同時一勞永逸解決(哈德遜河)兩岸爭端，卡林姆最近決定過橋到大蘋果踩點。

他先去了曼哈頓下城雀兒喜的New York Bagel and Coffee House，點了個阿夏戈起司(asiago cheese)貝果。這個麵包外層酥脆，內層鬆軟卻有嚼勁，淡淡的起司味剛好襯托出麵團本身的香氣。

接著他去了格林威治村的Popup Bagels，這裡的獨特吃法是將貝果撕下一小塊，沾著奶油乳酪吃。

最後卡林姆來到了蘇活區的Sadelle's Bagels，這可不是普通的麵包店，而是必須提前至少一周預訂的熱門餐廳。他點了一道貝果塔（多個貝果串成一串立在餐桌上），附有煙燻鮭魚和白魚、番茄切片、小黃瓜和兩種醃製泡菜，加三種不同口味的乳酪起司。他大讚：「貝果的鹹味，加上鮭魚濃郁的煙燻味，搭配清爽冰涼的乳酪和小黃瓜，簡直就是必殺組合。」

回到新澤西，卡林姆先去了開業超過40年的春田市Kosher Bagels Supreme，點了個酥脆又有嚼勁的綜合貝果(everything bagel)，塗上楓糖胡桃奶油乳酪，豐富的食材、香氣和口感，「好吃到爆炸！」

然後在南橙市的Stonny's Bagels，卡林姆點了個全麥貝果白魚三明治，充分享受那份樸實無華的美味。最後，他回到了蒙特克萊爾的Sunrise Bagels，也就是他最初愛上新澤西貝果的地方。這兩家店的貝果，麵團都比紐約貝果更厚更鬆軟。

在答案揭曉的時刻，卡林姆甘冒大不諱將冠軍判給了紐約貝果。因為，「我卑微地認為」，紐約貝果質地更輕更新鮮，口感豐富多層次，外酥內軟，有嚼勁卻又不至於咬不動，每一口都會令你閉上雙眼，專注在味覺上的享受。

不過在新澤西鄉親將他趕回阿拉巴馬之前，卡林姆承認這次測試抽樣不足，所以他會繼續每個月做一次評比，直到找出真正冠軍貝果。

新澤西 新州 阿拉巴馬州

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