台灣24H無人韓式拉麵店搶進大學商圈 成打卡新地標

「韓金湯匙」24小時無人拉麵，強勢插旗輔仁大學商圈。（韓金湯匙提供）

韓式風潮席捲全台，超人氣拉麵牆成為學生打卡新地標！台中東海商圈起家、曾短短一週內突破400萬瀏覽人次的「韓金湯匙」24小時無人拉麵，不僅強勢插旗輔仁大學商圈，更親手打造韓國拉麵打卡牆，以超過20種韓式道地拉麵、89元最低價，搶攻主打學生族群外食市場商機。

其中最受人矚目的是，以青年創業團隊為首的韓金湯匙，繼東海商圈打響第一槍後，在輔大新店規劃中，也發揮創意以超過20種的韓式拉麵，親手打造潮流拉麵藝術牆，成功吸引不少學生、遊客前來打卡，作為當地新莊區市議員的林秉宥，也到現場嚐鮮。

韓金湯匙輔大店執行長黃胤榮表示，輔大店不僅將延續24小時無人拉麵店傳統，也積極鏈結輔仁大學各系所、社團，未來朝打造為輔大學生量身定制的高CP值餐飲休憩場所。

全台目前擁有五家門市的韓金湯匙公司創辦人施宇辰表示，韓國的拉麵，即為台灣所謂的泡麵，這在他們的文化中是日常主食之一，韓國拉麵的麵條更為Ｑ彈，有飽足感，與台灣泡麵相當不同。

施宇辰表示，目前一包韓式拉麵在超商 購買的價格約落在40至49元（約1.25～1.53美元），甚至更高；但在韓金湯匙，客人將能以最低89元（約2.78 美元）價位，吃到韓國拉麵外，還能享受無限量供應的韓式魚板、年糕、泡菜、新鮮蔬菜等。

施宇辰進一步指出，當初創業的初衷，是為全台各地的學生提供24小時有趣、好玩的場所，讓他們隨時能感受有如含著金湯匙出生的幸福感。

施宇辰表示，無人商店是未來趨勢，但管理制度要跟得上，否則將會一團亂。目前公司已針對過去所發生的無人店管理問題，以數據分析的方式，建立有效管理制度。

目前，韓金湯匙也積極在各地展店，找尋合適加盟合作夥伴。施宇辰說，除了此次新北輔大店之外，4月初也將有台中勤益大學店、嘉義中正大學店、台南善化店等陸續開幕。