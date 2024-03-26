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有沒有健康調味料？營養師建議這8種

編譯周靜芝 / 即時報導
醬汁。示意圖。Image by Erich Bauer from Pixabay
醬汁。示意圖。Image by Erich Bauer from Pixabay

「今日美國報」（USA Today）報導，許多人或許認為調味料會抵消食物對健康的益處，但營養師夏普（Abbey Sharp）表示，調味料可以讓日常飲食更營養、風味更多樣。

夏普說，她寧可人們用調味料愉快吃下食物，而不是完全放棄某種食物。如果田園沙拉是你攝取蔬菜的唯一來源，那麼淋點沙拉醬助你吃下去是件好事。

熱量最低的調味料，不一定是最健康的選擇。夏普建議找機會補充額外的營養。她最喜歡酪梨醬，因為酪梨含有健康脂肪、鉀與纖維。她說，如果一種調味料富含健康脂肪、纖維或蛋白質，等於是在為整體飲食增加營養，還能促進飽足感。

以下是夏普推薦的最健康的8種調味料，其中一些熱量低、味道濃郁，另一些熱量雖較高，但含有益的維生素、礦物質與其他營養成分：酪梨醬（Guacamole）、芥末醬（Mustard）、義大利香醋（Balsamic Vinegar）、莎莎醬（Salsa）、辣椒醬（Hot sauce）、青瓜酸乳酪醬汁（Tzatziki）、鷹嘴豆泥（Hummus）、香蒜醬（Pesto）。

而一些混合的調味料，例如鹹味貝果調味料（everything bagel seasoning）或墨西哥綜合調味料tajin，則是另一種有趣、低熱量的選擇。

在尋找最佳調味料時，不要被「無脂」的宣傳字眼所迷惑。無脂與低脂調味料通常會添加更多的糖或鹽，以彌補風味的不足。夏普指出，寧可選擇全脂，因為全脂的飽足感更強，而無脂的糖分會更高。

夏普還建議，要留意添加的成分，越少添加糖與鹽越好；可以在成分標籤上尋找糖漿或任何字尾是「ose」的成分，「ose」是糖類名稱的標準字尾。

一般來說，最健康的產品成分表都很簡單。夏普說，辣椒醬基本上就是辛香料和醋，或是加上一些番茄醬；而這就是我們所要的：用熱量換來更多美味。

夏普 義大利 墨西哥

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