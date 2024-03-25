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越大味道越好？新鮮優於冷凍？有關蝦的3個誤解

編譯周靜芝 / 即時報導
蝦子。Photo by Etienne Girardet on Unsplash
蝦子。Photo by Etienne Girardet on Unsplash

美國人愛吃蝦，但儘管對蝦情有獨鍾，而蝦也是菜單常客，多數人卻對蝦往往有一些誤解，美食網站Mashed列舉出以下三個與蝦有關的誤解：

誤解一：蝦越大味道越好

人們通常認為大小很重要，尤其是在食物方面，蝦也不例外；因此大而飽滿的雞尾酒蝦，要比義大利麵或蒜香蝦中的小蝦等級更高。這種觀念來自大蝦的價格往往較貴，但是小蝦可能比大蝦滋味更佳。

一般來說，小蝦可能更年輕，對海鮮而言，這代表它們更多汁、更新鮮，且比失去活力的大蝦更美味。除了味道鮮甜，小蝦的柔嫩口感近似奶油，讓整體風味大為提升。這些小蝦或許不是每種食譜的最愛，但如果講究的是味道而不是外觀，它們應是老饕的首選。

誤解二：避開冷凍蝦

常聽到人說新鮮的蝦總是比冷凍的好，但實際上，在多數情況下，冷凍蝦是更優的選擇。鮮蝦固然美味，但要找到嫩又多汁鮮蝦的機會極微。

美國各地銷售的鮮蝦通常是冷凍的，在送到市場攤位前才解凍。蝦是容易腐壞的貝類，最好立即食用，且在運送過程中往往已流失部分鮮度與風味；加上無法確定是否正確解凍，以及放置了多長時間，這些都是冷凍蝦的優勢所在。冷凍蝦是在捕撈後速凍，沒有機會變質；另一個好處是，購買後不必立即食用，需要時再解凍即可。冷凍蝦的價格也低於鮮蝦。選購時，認明IQF（individual quick freezing）標誌，代表每隻蝦都經速凍處理。

誤解三：用微波爐解凍蝦最省事

肉類或蔬菜需要解凍時，微波爐是個好幫手，但它並非解凍蝦的最佳選擇。微波爐的快速與高功率，對嫩而小的蝦來說太過激烈。多數情況下，微波爐的熱會使蝦解凍過快，有些甚至已經煮熟，變成有如橡膠咬不動。

更好的方法是在前一天將蝦從冷凍庫取出、放至冷藏室，在固定、可控的溫度下解凍。如果忘記或嫌麻煩，還有個解決辦法是，將蝦留在密封良好的包裝袋內、或放入夾鏈袋，然後整袋放入裝滿冷水的碗中，一、兩個小時後即可解凍；使用這種方法時，記得不要用熱水或開水，否則也會將蝦煮熟。

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