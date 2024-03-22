名廚也愛 這牌奶油剛在世界大賽奪冠

奶油。示意圖。Image by rodeopix from Pixabay

與鹽、胡椒一樣，奶油是許多人廚房裡的常備食品之一；如果沒有它，烘焙食品、蒜香蝦、義大利 麵醬，甚至吐司麵包都可能美味盡失。

食譜 網站All Recipes指出，身為奶油的忠實粉絲，可以肯定地說，並非所有奶油都是一樣的；每個人都有自己喜好的品牌，該網站也有自己的愛牌。但在2024年世界乳酪大賽（World Champion Cheese Contest）中，有個品牌的奶油讓人跌破眼鏡、被評為世界第一。

卡博特乳品廠（Cabot Creamery）的特級海鹽奶油（Extra Creamy Sea Salted Butter）剛獲選為鹹奶油中的「最佳產品」。這款奶油的脂肪含量為83%，在卡博特的產品中屬於「優質」等級。然而即使冠上「優質」名號，卡博特特級奶油8盎司裝售價僅3.99元。

在這次比賽中，卡博特奶油擊敗了來自世界各地其他數十種品牌；最值得注意的是，它比法國的Isigny Sainte Mère鹹奶油得分高出半分，這代表不必花7元，就能買到最好的奶油。

All Recipes表示，他們一直都知道卡博特奶油是頂級選擇，它的無鹽奶油不僅在該網站的奶油口味測試中名列前茅，連電視名廚艾娜． 加藤（Ina Garten）也曾對它讚不絕口；如果它的無鹽奶油能獲得好評，特級奶油也應同樣美味、甚至更佳，因為脂肪含量更高。

多數美國奶油的脂肪含量都在80%左右，因為這是國家最低標準。這也是為什麼愛爾蘭奶油與其他歐洲奶油更受人喜愛的原因，因為它們的脂肪含量更高，讓奶油的口感更豐富、質地更柔軟。

儘管卡博特的工廠位於佛蒙特州 ，但其特級奶油的脂肪含量高達83%，比愛爾蘭的Kerrygold、美國的Plugrá和法國的Isigny Sainte Mère都要高。雖然看起來差異不大，但這少量、多出來的脂肪卻能讓奶油質地更絲滑、風味更濃郁。

All Recipes建議，下次需要採購奶油時，不妨試試這款世界級產品，它或許不是過去習慣的常備食品，但冰箱裡總是能多容納個新鮮貨。