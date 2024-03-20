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賓州特產方形Altoona披薩 其貌不揚卻出乎意料好吃

編譯彭尚興／即時報導
示意圖。Photo by Giorgio Trovato on Unsplash
示意圖。Photo by Giorgio Trovato on Unsplash

若提起賓州的代表性美食，大部分人的第一印象應該都是費城起司牛排(Philly cheesesteak)三明治；但是在中部的布雷爾郡阿通納市(Altoona, Blair County)，還有一道隱藏版美食，直到最近才在網路和社群媒體上引發熱議。

乍看之下，阿通納披薩實在其貌不揚。不同於絕大部分的圓形披薩，這款在地美食反而像是塊四四方方的烤土司，表面還糊著一大片黃色不明物體。以致許多人第一次看到時的反應都是，「唉呦，好噁心喔，那是美國起司(American cheese)嗎？」

This pizza we ordered at a restaurant in Altoona, PA
byu/ImMelissaning inshittyfoodporn

「沒錯，但不是普通的美國起司，」當地一家餐廳店東考克利(Steve Cokrlic Jr.)表示，「我們只用上等美國起司。」考克利家族兩代人在阿通納經營小吃店The Original 29th Street Pizza Subs & More已經數十年，這種方形披薩仍是店裡最暢銷的產品。

「他們嘴巴這麼說，但還是忍不住想嘗鮮，」身為第二代餐廳經營者的考克利說，「結果一口咬下之後，就欲罷不能。」何況，一片才賣2.5元，多吃幾塊又何妨。

近年在社群媒體的推波助瀾下，阿通納披薩的名氣終於傳播到賓州以外，全國各地的饕客紛紛慕名而來。甚至有人搞出不少創意吃法，例如在兩片阿通納披薩間，夾上一塊牛絞肉漢堡排。

阿通納披薩的餡料很簡單，美國起司底下，就只有salami義大利香腸片和青椒絲，鋪在一層濃郁的番茄醬汁上。而承載著這一切的餅皮，則是靈魂所在。據考克利解釋，「我們用的是發酵了一天的麵團，」所以餅皮看起來雖厚，質地卻非常鬆軟。

據傳阿通納是1950年代由鎮上的阿通納旅館(Atoona Hotel)附設餐廳所發明，一開始只標榜是「家常口味」，並沒有大力推廣，更沒有申請專利，以致後來也有幾家小吃店陸續跟進，重於造就了這款在地代表性食物。也幸好因為如此，所以阿通納旅館在2013年不幸毀於祝融之災，但這道餐點並未因此失傳。

社群媒體 賓州 義大利

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