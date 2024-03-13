歡慶大學男籃「瘋狂三月」 溫蒂推1元、2元漢堡 只限網路訂餐

溫蒂漢堡(Wendy's)。美聯社

人稱「瘋狂三月」(March Madness)的全國大學一級男子籃球錦標賽即將熱血開打，身為球賽贊助廠商的溫蒂漢堡(Wendy's)順勢推出特價1元的起司漢堡，讓球迷觀看激烈球賽的同時，吃些高蛋白質和碳水化合物安撫一下緊張情緒。

從即日起到4月10日止，饕客們可以用1元購得溫蒂的招牌大衛單層起司漢堡(Dave's Single cheeseburger)，再加1元即可享受雙層起司漢堡(Dave's Double cheeseburger)。但消費者必須先加入溫蒂會員，然後使用手機應用程式訂餐，再到餐廳取餐內用或外帶，也可以指定外送。

同時，每次訂餐僅能使用一次1元或2元漢堡優惠，而且必須搭配購買其他餐點，但不能與其它折扣並用。優惠期間，訂餐次數不限。

根據溫蒂官網介紹，招牌大衛起司漢堡的內容包括一塊足四盎司重的牛肉漢堡排、一片美國起司，鋪上生菜、番茄、洋蔥和醃黃瓜，佐以番茄醬和美乃滋，再用現烤芝麻面包夾起來。多重口感，一次滿足。性好肉食者可以再加1元，充分享受兩片四盎司漢堡肉排的滋味。

每個單層牛肉起司漢堡的熱量約為590大卡，根據健康網站Beter Health Channel計算，相當於打50分鐘籃球賽所消耗的卡路里；雙層漢堡的熱量則有860克，看來不得不打到延長賽了。

溫蒂漢堡總裁兼執行長譚納(Kirk Tanner)上個月宣布，最快將自2025年起實施浮動價格，屆時該連鎖速食餐廳各種餐點價格將比照網路叫車平台，依據不同時段需求調整價格。

消息傳出後，許多老主顧紛紛透過社群媒體 表達強烈不滿，甚至有網友呼籲抵制，同時有人打趣表示，未來會改為上午11時或下午3時吃午餐。官網不得不出面平息眾怒，表示溫蒂並沒有計畫在餐廳最繁忙的時段提高售價。