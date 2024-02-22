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燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

編譯周靜芝 / 即時報導
燕麥。Photo by Margarita Zueva on Unsplash
燕麥。Photo by Margarita Zueva on Unsplash

許多人喜歡以甜麥片當早餐，消費網站Parade作者莎格（Jessica Sager）也不例外，因此在接受連續一周每天吃燕麥早餐的挑戰時，她毫無把握自己做得到。莎格表示，一周內每天早餐都吃燕麥，起初聽起來讓人有些恐懼，但最後她發現一點也不難；和許多事情一樣，關鍵在於多樣化。

雖然燕麥對健康有諸多好處，但並非所有燕麥都一樣。莎格指出，營養師們多推薦鋼切燕麥（steel-cut oats），因為它的加工與添加糖最少，所以她也選擇鋼切燕麥，唯一的缺點是烹煮時間稍長。

莎格說，她每天早上先用水煮鋼切燕麥，煮好後加一點牛奶。第一天，她吃的是原味燕麥片，她說，味道還可以，「不是很好吃，但還可以」。

與平日狼吞虎嚥吃下一碗最愛的Cookie Crisp巧克力餅乾麥片相比，莎格在第一天注意到的第一件事是，吃燕麥有強烈的飽足感、更耐餓。莎格指出，她通常在早上8 點至9點間吃早餐，到了10點半就開始找零食吃；但這一天直到中午她才有一點想吃東西的念頭。更重要的是，她沒有飢餓感，大腦能真正集中心力，工作效率更高。

不過，莎格表示，身為一個愛吃甜食的人，需要些東西讓她有動力堅持下去；所以接下來的六天，她都在燕麥片上加了水果與堅果，每次都做些變化。她說，核桃與香蕉片是她的最愛之一，還有黑莓與覆盆子的組合；這樣的混合效果更好，水果與堅果中的蛋白質和纖維，讓她能維持更長時間的飽足感。

莎格這次試驗還有兩個心得，一是健康的早餐確實為每天帶來好的開始。莎格說，起初她也抱持懷疑態度，但當在上午11點前，沒有因吃下大量碳水化合物而產生疲勞時，她感覺太棒了，一整天都活力充沛。

另一個心得是煮燕麥片不用急。莎格說，有時很難及時起床做頓健康早餐，如果她知道隔天沒時間煮鋼切燕麥，就會在前一天晚上先準備一些「隔夜麥片」（overnight oats），同樣營養豐富。

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