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美科學家新書建議喝茶加鹽 掀英美茶壺風暴

記者胡玉立／綜合報導
美國化學家弗朗茨教授在新書中大膽建議，指完美茶飲的關鍵是：「加入一小撮鹽」。此說迅速引發一場英美兩國間的「茶壺風暴」。(美聯社)
美國化學家弗朗茨教授在新書中大膽建議，指完美茶飲的關鍵是：「加入一小撮鹽」。此說迅速引發一場英美兩國間的「茶壺風暴」。(美聯社)

英國皇家化學學會上月出版賓州知名女子大學布林莫爾學院(Bryn Mawr College)化學教授弗朗茨(Michelle Francl)的新書「浸泡：茶的化學」(Steeped: The Chemistry of Tea)，大膽提出建議，指完美茶飲的一大關鍵是：「加入一小撮鹽」。此說一出，迅速引發一場饒富趣味的「英美茶壺風暴」。

許多英國人認為，美國人是喝咖啡的鄉巴佬，用微波爐泡茶的他們不該對「喝茶」這件事說三道四。有250年歷史的英國禮儀指南「德倍禮」 (Debrett's)就在X社群平台寫道： 「別對我們提『鹽』這個字⋯⋯。」

美國駐倫敦大使館很快感受到了英國茶愛好者的憤慨及反彈，趕忙在社群媒體上發文，向「英國善良人民保證，在英國國飲中加鹽這種不可思議的想法，並非美國官方政策」。

這則貼文半開玩笑地寫道：「讓我們團結一致，向世界表明，在茶這方面，我們是一體的。美國大使館將繼續以正確方式泡茶——用微波爐。」

美國駐英大使館後來特別澄清說，這則聲明只是「對英國共享文化連結的輕鬆小品」，不是官方新聞稿。

不過，「浸泡」這本書的建議並不是一場玩笑。出版商表示，該書結合了三年研究和實驗成果，探索在茶葉中發現的100多種化學物質，並「利用這些化學成分，為如何沖泡出一杯更好的茶提供建議」。

弗朗茨說，添加少量的鹽可使茶嚐起來不那麼苦，因為「鹽的鈉離子會阻礙我們口腔中的苦味受體」。她還主張用預熱過的茶壺泡茶，劇烈但短暫地攪拌茶包，用矮胖的杯子盛茶以保存熱度，以及先將茶倒入杯中再添加牛奶等等。

弗朗茨對於這本書在英國引發的反應程度感到驚訝；她向美聯社表示，「我大概明白這件事可能會有很多人感興趣，但我不知道這會引來美國大使館的外交對話。」

英國人視茶為國飲，已故伊莉莎白二世女王曾在白金漢已下午茶款待過無數貴賓，包括英國...
英國人視茶為國飲，已故伊莉莎白二世女王曾在白金漢已下午茶款待過無數貴賓，包括英國國寶柏靈頓熊(Paddington Bear)。(路透)

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