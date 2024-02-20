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吃到漢堡起司大過敏 男子告麥當勞

編譯黃祖綺／綜合報導
標準的大麥克漢堡包含一片起司。(美聯社)
標準的大麥克漢堡包含一片起司。(美聯社)

一名對乳類製品過敏的男子告速食巨擘麥當勞，因他點的大麥克漢堡有一片起司，導致他出現嚴重過敏反應。

28歲的奧爾森(Charles Olsen)2021年2月透過食品外送平台DoorDash，從紐約市一家麥當勞訂購了一份不含起司的大麥克餐，他在下單時特別勾選不要加起司。

奧爾森的律師蘭格(Jory Lange Jr.)表示，過去奧爾森曾多次透過DoorDash從同一家麥當勞訂購無起司的餐點，從未遇到任何問題，但吃了幾口之後立刻感覺不對勁，喉嚨開始發癢腫脹，全身灼熱。

幾分鐘內，奧爾森的身體出現蕁麻疹，且呼吸困難，被送到醫院急診室，進行插管治療以挽救生命；幸好數小時後他的病情穩定下來。

麥當勞總公司拒絕就該訴訟發表評論；這家麥當勞加盟餐廳所屬的科利集團(The Colley Group)也被列為共同被告。該集團在聲明中表示，顧客安全至關重要，會認真對待每一個投訴，目前正在評估相關賠償中。

標準的大麥克漢堡包含兩塊牛肉餅，還有醃黃瓜、生菜、洋蔥、不含乳製品的醬汁和一片起司。奧爾森的另一位律師哈福德(Scott Harford)表示，奧爾森點餐時，菜單上沒有任何可供其表明過敏體質的選項，提起訴訟是希望追究食品企業的責任。

奧爾森表示，過敏是非常常見的狀況，企業應該要清楚在訂單上列出過敏選項，並且訓練工作人員，讓顧客在用餐時不用擔心。

患有牛奶過敏或乳糖不耐症的人在食用乳製品後，會出現噁心、痙攣、腹瀉和其他胃腸道症狀，免疫系統會引發皮疹、喘息和過敏反應等症雖會感到不適但不至於危及生命。

根據妙佑醫療國際(Mayo Clinic)的數據，全美大約有2%的兒童對牛奶過敏。該醫學中心表示，對牛奶過敏的人應該隨身攜帶EpiPens腎上腺素自動注射器，以防萬一。

麥當勞 牛奶 紐約市

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