生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

球芽甘藍。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

在抖音(TikTok)擁有超過31.5萬粉絲的醫生與長壽專家海曼(Mark Hyman)表示,由於日常作息和飲食習慣,讓他的生理年齡年輕了20歲。「財星」雜誌報導,海曼在最近出版的暢銷書「永保年輕:健康長壽生活秘訣」(暫譯,Young Forever: The Secrets to Living Your Longest, Healthiest Life)宣揚了一個觀念:在某種程度上,人可以控制老化速度以及晚年生活品質。

運動、營養、遺傳因素、壓力管理與社交都與健康老化、降低慢性病風險有關。63歲的海曼分享說,為確保活得健康又長壽,他每天都吃以下這五種食物:

1. 十字花科蔬菜

花椰菜、球芽甘藍、羽衣甘藍、高麗菜等十字花科蔬菜,富含植物營養素(phytonutrients),有助減少身體發炎與罹患癌症 的風險。它們同時含有鎂、葉酸與纖維,可幫助消化。

海曼指出,這些食物都含有能激活細胞排毒的化合物,讓人體內礦物質處於均衡狀態。他每天都會吃一兩杯十字花科蔬菜。

2. 橄欖油

地中海飲食的基礎便是用橄欖油烹飪,海曼說,他每天都會食用特級初榨橄欖油;其中的健康脂肪含抗氧化劑,被認為可降低罹患慢性病與心臟病 的風險。

橄欖油所含的維生素E能保護身體承受「氧化壓力」(oxidative stress)的組織與細胞;「氧化壓力」會損害大腦健康,引發神經退化性疾病。海曼表示,脂肪對人體有益,但要確保攝取大量優質脂肪,而橄欖油就是其中之一。

3. 堅果

海曼說,腰果、杏仁與核桃 等堅果,與降低糖尿病風險、促進健康長壽有關;它們富含纖維,能讓人更有飽足感、更加活力充沛。

倡導「藍區」(Blue Zone)生活的暢銷書作家布特納(Dan Buettner),在對全球長壽者飲食進行研究後也發現,堅果是長壽的關鍵,每天至少吃一把堅果。

4. 莓果類

海曼指出,莓果含有大量抗氧化劑與植化素(phytochemicals),可以激活長壽通路。它們還能保持腸道健康、消除身體發炎,進而降低罹患心臟病與其他有害健康的慢性病風險。

5. 綠茶

雖然茶不算是食物,但它仍然是海曼每日飲食中的重要部分。一杯熱茶,除了能帶來舒心寧靜之感,還能減少「氧化壓力」。綠茶中所含的抗氧化劑兒茶素,可保護大腦免受疾病侵襲,有助延緩老化。