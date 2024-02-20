生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

球芽甘藍。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

在抖音（TikTok）擁有超過31.5萬粉絲的醫生與長壽專家海曼（Mark Hyman）表示，由於日常作息和飲食習慣，讓他的生理年齡年輕了20歲。「財星」雜誌報導，海曼在最近出版的暢銷書「永保年輕：健康長壽生活秘訣」（暫譯，Young Forever: The Secrets to Living Your Longest, Healthiest Life）宣揚了一個觀念：在某種程度上，人可以控制老化速度以及晚年生活品質。

運動、營養、遺傳因素、壓力管理與社交都與健康老化、降低慢性病風險有關。63歲的海曼分享說，為確保活得健康又長壽，他每天都吃以下這五種食物：

1. 十字花科蔬菜

花椰菜、球芽甘藍、羽衣甘藍、高麗菜等十字花科蔬菜，富含植物營養素（phytonutrients），有助減少身體發炎與罹患癌症 的風險。它們同時含有鎂、葉酸與纖維，可幫助消化。

海曼指出，這些食物都含有能激活細胞排毒的化合物，讓人體內礦物質處於均衡狀態。他每天都會吃一兩杯十字花科蔬菜。

2. 橄欖油

地中海飲食的基礎便是用橄欖油烹飪，海曼說，他每天都會食用特級初榨橄欖油；其中的健康脂肪含抗氧化劑，被認為可降低罹患慢性病與心臟病 的風險。

橄欖油所含的維生素E能保護身體承受「氧化壓力」（oxidative stress）的組織與細胞；「氧化壓力」會損害大腦健康，引發神經退化性疾病。海曼表示，脂肪對人體有益，但要確保攝取大量優質脂肪，而橄欖油就是其中之一。

3. 堅果

海曼說，腰果、杏仁與核桃 等堅果，與降低糖尿病風險、促進健康長壽有關；它們富含纖維，能讓人更有飽足感、更加活力充沛。

倡導「藍區」（Blue Zone）生活的暢銷書作家布特納（Dan Buettner），在對全球長壽者飲食進行研究後也發現，堅果是長壽的關鍵，每天至少吃一把堅果。

4. 莓果類

海曼指出，莓果含有大量抗氧化劑與植化素（phytochemicals），可以激活長壽通路。它們還能保持腸道健康、消除身體發炎，進而降低罹患心臟病與其他有害健康的慢性病風險。

5. 綠茶

雖然茶不算是食物，但它仍然是海曼每日飲食中的重要部分。一杯熱茶，除了能帶來舒心寧靜之感，還能減少「氧化壓力」。綠茶中所含的抗氧化劑兒茶素，可保護大腦免受疾病侵襲，有助延緩老化。