膽固醇太高 專家不碰5食物

香腸。Photo by LikeMeat on Unsplash

美國人普遍有膽固醇過高的問題，根據疾病防治中心（CDC）統計，每五個成年人中就有兩人膽固醇太高，這增加了罹患中風 與心臟病 的風險。網路媒體BuzzFeed報導，營養專家建議，膽固醇過高者應少碰以下這五種食物：

1. 全脂乳製品

全脂乳製品含有大量飽和脂肪，會增加人體血液中的低密度脂蛋白（LDL，也稱「壞膽固醇」）。費城 營養師奧格斯特（Beth Auguste）說，飽和脂肪會降低人體清除「壞膽固醇」的能力。在肝臟清除體內「壞膽固醇」時，飽和脂肪會影響肝臟功能，讓它無法分解那麼多的「壞膽固醇」。

乳製品確實對健康有些益處，因此盡可能在飲食中加入低脂乳製品，以減少膽固醇的問題。

2. 紅肉

奧格斯特表示，紅肉同樣含有大量飽和脂肪，如上所述，它會使人體難以分解膽固醇 ，所以膽固醇過高者應注意所攝取的量。最好的方式是將肉類作為膳食的點綴，把豆類作為獲取蛋白質的主要來源，並把藜麥或扁豆等高蛋白穀類與植物，作為補充蛋白質、鐵和纖維的來源。

3. 肉皮

奧格斯特指出，肉皮所含的飽和脂肪都很高，無論是雞皮、火雞皮、豬皮或是其他肉類的皮都一樣。

4. 高度加工食品

雖然許多食品多少都經過加工，但包裝沙拉和袋裝乾豆等低度加工食品，並非高膽固醇的罪魁禍首；相反的，煙燻香腸與薯片等高度加工食品才需要警惕。

休斯頓衛理公會醫院（Houston Methodist Hospital）心臟病專家艾凡娜提（Eleonora Avenatti）表示，高度加工食品通常含有大量不健康的脂肪與鹽，纖維、維生素和礦物質含量卻很低，從心血管健康角度來看，有百害無一利。

5. 油炸食物

同樣地，膽固醇過高者對油炸食物也應敬謝不敏。它們也可能含有反式脂肪，會增加「壞膽固醇」水平，提高罹患心臟病的風險。

妙佑醫療國際醫院（Mayo Clinic）稱，這包括甜與不甜的油炸食物，例如炸雞、甜甜圈、炸薯條等。要確定食物是否含有反式脂肪，可查看成分標籤上是否列出有部分氫化油（hydrogenated oils）。