我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅晚安小雞恐在柬埔寨入獄 下跪道歉稱影片造假

川普「封口費」遭偽造商業紀錄起訴 3/25開審

選用最佳培根 3廚師都指定這品牌

編譯周靜芝 / 即時報導
培根。示意圖。Image by Jonte J from Pixabay
培根。示意圖。Image by Jonte J from Pixabay

除了搭配早餐的鬆餅，培根還是好用的萬能食材：它能讓一罐豆子變成端得上桌的菜餚，讓開胃小菜添上必要風味，還能為玉米粥、米飯、義大利麵等食物增加煙燻、濃郁香氣。因此，一些廚師依據多年經驗，公認培根是最受歡迎的配料，而其中一個品牌尤為眾人所稱道。

消費生活網站Apartment Therapy報導稱，如果一名廚師知道使用North Country Smokehouse的培根，可以慶幸自己找對了食材；若是還沒聽過，最好去瞭解一下。Bon Ami餐廳主廚蘭伯特（Gavin Lambert）表示，他幾乎嘗遍市售各種品牌的培根；如果不是自己做培根，他就會買North Country的。這個創立於新罕布夏州的培根品牌，現在在新英格蘭以外地區也能買得到。

蘭伯特指出，它們不是普通的肉片：細緻的煙燻風味與獨家製作過程，讓North Country的培根不論用來燉、燴或調味都百搭。他說，在家裡他會把培根肥肉熬出的油保留起來，代替烹飪的油，並稱它為「液體黃金」。

波士頓餐廳Tip Tap Room與食材專賣店Crane River Cheese Club的主廚波伊（Brian Poe）說，他是從著名米其林星級主廚凱勒（Thomas Keller）那兒聽說了這個品牌。他稱讚North Country的培根不論厚度、鮮味與煙燻味都恰到好處；既可當零食，也能於餐前小食、開胃菜、湯、沙拉、主菜和甜點。

North Country的培根還有一個頭號粉絲，就是帝國大廈旗艦餐廳STATE Grill and Bar的主廚賈瑞特（Morgan Jarrett）。他表示，在餐廳，他們會用它來烹製「晾衣繩培根」（Clothesline Bacon）這道創意料理，賈瑞特說，這道菜十分受歡迎，是將培根放在黑麥麵包上小火慢烤，讓麵包吸附培根滴出的油。

培根買回家後，通常不是用平底鍋煎就是放進烤箱，對廚師來說，烤箱是不二之選。賈瑞特說，不要再用平底鍋煎培根了，這是吃力不討好的事，最好是將培根平放在鋪好的烤盤紙上，以華氏350度烤約六至八分鐘，再將培根翻面。

蘭伯特強調，無論是烤箱或煎鍋來烹製培根，都不要忘記翻面；僅單面煎烤會讓培根變得鬆脆、乾澀，缺乏應有的嚼勁。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

義大利 新罕布夏州 新英格蘭

上一則

這些狗品種 較可能得癌症

延伸閱讀

堪州媽竟將女嬰放入烤箱致死 被控犯A級重罪 最高判終身監禁

堪州媽竟將女嬰放入烤箱致死 被控犯A級重罪 最高判終身監禁
聯邦法官斥川普把暴亂分子說成英雄 對國家構成嚴重威脅

聯邦法官斥川普把暴亂分子說成英雄 對國家構成嚴重威脅
馬鈴薯剛出烤箱 記得做這動作保持鬆軟質地

馬鈴薯剛出烤箱 記得做這動作保持鬆軟質地
簡易素食早餐

簡易素食早餐

熱門新聞

銀行帳戶存款若能超過25萬元雖是不錯的里程碑，但以理財角度來看可能不是個好選擇。將如此大筆的錢集中在同一個機構除了可能存在風險、資產配置不夠多元化，也未善用聯邦存款保險公司(FDIC)的存款保險賠償。路透

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2024-02-13 11:12
義大利濃湯。Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

2024-02-13 13:15
洗碗精。Image by Kampus Production from pexels

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

2024-02-13 09:52
旅客所選擇的艙房攸關他們上船後的體驗。路透

訂艙房 郵輪員工說這5種最好

2024-02-08 09:18
去年以84分奪得榜首的Trader Joe's雖維持分數，但好市多(Costco)、佛州的大眾超市(Publix)、總部位於德州的H-E-B今年拿到85分並列第一，以些微差距搶下美國人最滿意超市的寶座。美聯社

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

2024-02-14 11:22
聯邦貿易委員會(FTC)警告民眾，以手機掃描「快速反應碼」(QR code)，可能致使身分曝光，個人資訊失竊，掃描前最好多想一下。(路透)

傻傻掃QR碼 當心個資外洩

2024-02-09 01:15

超人氣

更多 >
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓

5星座貴人運爆發 巨蟹注意同事家人、水瓶更上層樓
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危
細節曝光：梅南德茲靴子塞滿鈔票 妻訂婚鑽戒也受賄所得

細節曝光：梅南德茲靴子塞滿鈔票 妻訂婚鑽戒也受賄所得