選用最佳培根 3廚師都指定這品牌

培根。示意圖。Image by Jonte J from Pixabay

除了搭配早餐的鬆餅，培根還是好用的萬能食材：它能讓一罐豆子變成端得上桌的菜餚，讓開胃小菜添上必要風味，還能為玉米粥、米飯、義大利 麵等食物增加煙燻、濃郁香氣。因此，一些廚師依據多年經驗，公認培根是最受歡迎的配料，而其中一個品牌尤為眾人所稱道。

消費生活網站Apartment Therapy報導稱，如果一名廚師知道使用North Country Smokehouse的培根，可以慶幸自己找對了食材；若是還沒聽過，最好去瞭解一下。Bon Ami餐廳主廚蘭伯特（Gavin Lambert）表示，他幾乎嘗遍市售各種品牌的培根；如果不是自己做培根，他就會買North Country的。這個創立於新罕布夏州 的培根品牌，現在在新英格蘭 以外地區也能買得到。

蘭伯特指出，它們不是普通的肉片：細緻的煙燻風味與獨家製作過程，讓North Country的培根不論用來燉、燴或調味都百搭。他說，在家裡他會把培根肥肉熬出的油保留起來，代替烹飪的油，並稱它為「液體黃金」。

波士頓餐廳Tip Tap Room與食材專賣店Crane River Cheese Club的主廚波伊（Brian Poe）說，他是從著名米其林星級主廚凱勒（Thomas Keller）那兒聽說了這個品牌。他稱讚North Country的培根不論厚度、鮮味與煙燻味都恰到好處；既可當零食，也能於餐前小食、開胃菜、湯、沙拉、主菜和甜點。

North Country的培根還有一個頭號粉絲，就是帝國大廈旗艦餐廳STATE Grill and Bar的主廚賈瑞特（Morgan Jarrett）。他表示，在餐廳，他們會用它來烹製「晾衣繩培根」（Clothesline Bacon）這道創意料理，賈瑞特說，這道菜十分受歡迎，是將培根放在黑麥麵包上小火慢烤，讓麵包吸附培根滴出的油。

培根買回家後，通常不是用平底鍋煎就是放進烤箱，對廚師來說，烤箱是不二之選。賈瑞特說，不要再用平底鍋煎培根了，這是吃力不討好的事，最好是將培根平放在鋪好的烤盤紙上，以華氏350度烤約六至八分鐘，再將培根翻面。

蘭伯特強調，無論是烤箱或煎鍋來烹製培根，都不要忘記翻面；僅單面煎烤會讓培根變得鬆脆、乾澀，缺乏應有的嚼勁。

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