除了搭配早餐的鬆餅,培根還是好用的萬能食材:它能讓一罐豆子變成端得上桌的菜餚,讓開胃小菜添上必要風味,還能為玉米粥、米飯、義大利 麵等食物增加煙燻、濃郁香氣。因此,一些廚師依據多年經驗,公認培根是最受歡迎的配料,而其中一個品牌尤為眾人所稱道。

消費生活網站Apartment Therapy報導稱,如果一名廚師知道使用North Country Smokehouse的培根,可以慶幸自己找對了食材;若是還沒聽過,最好去瞭解一下。Bon Ami餐廳主廚蘭伯特(Gavin Lambert)表示,他幾乎嘗遍市售各種品牌的培根;如果不是自己做培根,他就會買North Country的。這個創立於新罕布夏州 的培根品牌,現在在新英格蘭 以外地區也能買得到。

蘭伯特指出,它們不是普通的肉片:細緻的煙燻風味與獨家製作過程,讓North Country的培根不論用來燉、燴或調味都百搭。他說,在家裡他會把培根肥肉熬出的油保留起來,代替烹飪的油,並稱它為「液體黃金」。

波士頓餐廳Tip Tap Room與食材專賣店Crane River Cheese Club的主廚波伊(Brian Poe)說,他是從著名米其林星級主廚凱勒(Thomas Keller)那兒聽說了這個品牌。他稱讚North Country的培根不論厚度、鮮味與煙燻味都恰到好處;既可當零食,也能於餐前小食、開胃菜、湯、沙拉、主菜和甜點。

North Country的培根還有一個頭號粉絲,就是帝國大廈旗艦餐廳STATE Grill and Bar的主廚賈瑞特(Morgan Jarrett)。他表示,在餐廳,他們會用它來烹製「晾衣繩培根」(Clothesline Bacon)這道創意料理,賈瑞特說,這道菜十分受歡迎,是將培根放在黑麥麵包上小火慢烤,讓麵包吸附培根滴出的油。

培根買回家後,通常不是用平底鍋煎就是放進烤箱,對廚師來說,烤箱是不二之選。賈瑞特說,不要再用平底鍋煎培根了,這是吃力不討好的事,最好是將培根平放在鋪好的烤盤紙上,以華氏350度烤約六至八分鐘,再將培根翻面。

蘭伯特強調,無論是烤箱或煎鍋來烹製培根,都不要忘記翻面;僅單面煎烤會讓培根變得鬆脆、乾澀,缺乏應有的嚼勁。

