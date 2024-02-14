大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski) 。路透

麥當勞 執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski) 日前坦承，在菜單價格上漲的同時，麥當勞的銷售下滑。

據紐約郵報(New York Post)報導，麥當勞因大麥克套餐漲到近18元，以及其他品項上漲而受到嚴厲批評，這一速食巨頭承諾，將注重平價供應。

坎普辛斯基在與分析師舉行的法說會上表示：「隨著2024年到來，我認為各位將看到的可能是對我所說的餐點可負擔性給予更多關注。」

部分全球同店銷售(Same Store Sale，縮寫SSS)成長3.4%，低於華爾街預期的4.7%，此外坎普辛斯基表示，隨著通膨造成價格飆漲，一些低收入 顧客已停止光顧麥當勞。

坎普辛斯基說：「在家吃飯變得更划算，我們的戰場無疑是低收入消費者。」

餐廳分析師卡里諾斯基(Mark Kalinowski)告訴紐約郵報，麥當勞的價格預計仍將上漲，只是速度較緩慢。

上周康乃狄克州的一家麥當勞受到批評，一名客人抱怨一份滿福堡被收7.29元，薯餅被收近5.69元；位於康州達里安(Darien)的這間分店因一份要價17.59元的大麥克套餐被抨擊。

隨著各州的最低工資上調，速食的整體價格可能再攀升；在加州 ，自4月1日起，許多速食店員工的時薪將達20元。

麥當勞和Chipotle已傳出消息，為了應對上漲的勞動力成本，價格將不得不提高。