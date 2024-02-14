我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／邊界一團糟、拜登心智漸失？川普官司不利

預算恐將減少7億 ICE打算大幅降低拘留人數

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

編譯徐薏茹／即時報導
麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski) 。路透
麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski) 。路透

麥當勞執行長坎普辛斯基(Chris Kempczinski) 日前坦承，在菜單價格上漲的同時，麥當勞的銷售下滑。

據紐約郵報(New York Post)報導，麥當勞因大麥克套餐漲到近18元，以及其他品項上漲而受到嚴厲批評，這一速食巨頭承諾，將注重平價供應。

坎普辛斯基在與分析師舉行的法說會上表示：「隨著2024年到來，我認為各位將看到的可能是對我所說的餐點可負擔性給予更多關注。」

部分全球同店銷售(Same Store Sale，縮寫SSS)成長3.4%，低於華爾街預期的4.7%，此外坎普辛斯基表示，隨著通膨造成價格飆漲，一些低收入顧客已停止光顧麥當勞。

坎普辛斯基說：「在家吃飯變得更划算，我們的戰場無疑是低收入消費者。」

餐廳分析師卡里諾斯基(Mark Kalinowski)告訴紐約郵報，麥當勞的價格預計仍將上漲，只是速度較緩慢。

上周康乃狄克州的一家麥當勞受到批評，一名客人抱怨一份滿福堡被收7.29元，薯餅被收近5.69元；位於康州達里安(Darien)的這間分店因一份要價17.59元的大麥克套餐被抨擊。

隨著各州的最低工資上調，速食的整體價格可能再攀升；在加州，自4月1日起，許多速食店員工的時薪將達20元。

麥當勞和Chipotle已傳出消息，為了應對上漲的勞動力成本，價格將不得不提高。

麥當勞 低收入 加州

上一則

裁員陰影下 上班族如何預做準備

延伸閱讀

受夠通膨 速食愛好者 不買得來速了

受夠通膨 速食愛好者 不買得來速了
中東動盪 影響麥當勞上季營收

中東動盪 影響麥當勞上季營收
為麥當勞甜酸醬持刀殺人 華府青少女判關至21歲

為麥當勞甜酸醬持刀殺人 華府青少女判關至21歲
太卷了 中國麥當勞推1元雙牛堡 系統癱瘓

太卷了 中國麥當勞推1元雙牛堡 系統癱瘓

熱門新聞

銀行帳戶存款若能超過25萬元雖是不錯的里程碑，但以理財角度來看可能不是個好選擇。將如此大筆的錢集中在同一個機構除了可能存在風險、資產配置不夠多元化，也未善用聯邦存款保險公司(FDIC)的存款保險賠償。路透

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2024-02-13 11:12
義大利濃湯。Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

2024-02-13 13:15
洗碗精。Image by Kampus Production from pexels

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

2024-02-13 09:52
旅客所選擇的艙房攸關他們上船後的體驗。路透

訂艙房 郵輪員工說這5種最好

2024-02-08 09:18
聯邦貿易委員會(FTC)警告民眾，以手機掃描「快速反應碼」(QR code)，可能致使身分曝光，個人資訊失竊，掃描前最好多想一下。(路透)

傻傻掃QR碼 當心個資外洩

2024-02-09 01:15
好市多（Costco）的烤雞一向圈粉無數，在賣場眾多商品中有著不可動搖的地位。（美聯社資料照）

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

2024-02-08 10:34

超人氣

更多 >
初五起4生肖橫財爆發 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢

初五起4生肖橫財爆發 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢
中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒
考古學家夢裡「受邀到海底」果真打撈到數百年前沉船

考古學家夢裡「受邀到海底」果真打撈到數百年前沉船
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘