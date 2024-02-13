我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50大城房產稅比一比：舊金山最貴 這城市跌最多

法官：調查川普的檢察官威利斯 有可能喪失起訴資格

慶祝嘉年華要吃國王餅 紐奧良麵包店忙翻

編譯周靜芝 / 即時報導
過去紐奧良的國王餅較簡單，清一色是甜麵包圈，撒上紫、綠、金色糖霜。美聯社
過去紐奧良的國王餅較簡單，清一色是甜麵包圈，撒上紫、綠、金色糖霜。美聯社

美聯社報導，現在正是紐奧良嘉年華登場的季節，除了遊行活動的狂歡畫面，當地另一街頭即景為麵包店外的長龍。為應付大批上門購買國王餅（king cakes）的顧客，店內工作人員簡直忙翻了；這些色彩鮮艷的糕點，在過去幾年大受歡迎。

海德爾麵包店的員工在製作國王餅時撒上糖霜。美聯社
海德爾麵包店的員工在製作國王餅時撒上糖霜。美聯社

經營麵包店的海德爾（David Haydel Jr.）表示，狂歡節（Mardi Gras）是一年中最忙的時候。他估計，從聖誕節到大齋期（Lent）間的短短幾周，國王餅銷售額約佔麵包店收入的一半。

海德爾身後的架子上擺著幾十個剛出爐的國王餅，隨時準備包裝。一旁的麵包師正用大型攪拌機攪動著麵糰、將麵皮擀成長條、編成環狀，然後放入烤箱。

海德爾麵包店的員工推著擺著幾十個剛出爐的國王餅。美聯社
海德爾麵包店的員工推著擺著幾十個剛出爐的國王餅。美聯社

研究食物歷史的威廉斯（Liz Williams）表示，吃國王餅的習俗可追溯至古羅馬的農神節（Saturnalia）慶典；當時，人們在烘烤糕餅時，會在其中放顆豆子，吃到有豆子的餅，便可當上「一日國王」。

經過幾個世紀的演變，這項傳統改為歐洲大齋期前的節慶活動，並發展成現代狂歡節中的「必做清單」。威廉斯說，這種變化還在持續中，過去紐奧良的國王餅較簡單，清一色是甜麵包圈，撒上紫、綠、金色糖霜；裡面放的不是豆子，而是陶瓷小娃娃（後來改為塑膠製）。

過去紐奧良的國王餅較簡單，清一色是甜麵包圈，撒上紫、綠、金色糖霜；裡面放的不是豆...
過去紐奧良的國王餅較簡單，清一色是甜麵包圈，撒上紫、綠、金色糖霜；裡面放的不是豆子，而是陶瓷小娃娃（後來改為塑膠製）。美聯社

威廉斯指出，國王餅從1970年代起出現更多花樣，一些麵包師開始使用丹麥麵包的麵糰，並加入奶油乳酪或果乾等內餡。她說，幾年前，國王餅可能一年只吃幾次，或只出現在嘉年華期間的派對上。現在，狂歡節期間，人們幾乎每天必吃；他們會帶個國王餅去上班，誰吃到小娃娃，第二天就必須再帶去，所以大家吃個不停。

海德爾麵包店的員工在國王餅上撒上紫、綠、金色糖霜。美聯社
海德爾麵包店的員工在國王餅上撒上紫、綠、金色糖霜。美聯社

聖誕節

上一則

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

延伸閱讀

美掀巨額財富移轉潮 千禧世代、X世代20年內繼承72兆

美掀巨額財富移轉潮 千禧世代、X世代20年內繼承72兆
NBA／亞歷山大、威廉斯合飆70分 雷霆擒王止敗

NBA／亞歷山大、威廉斯合飆70分 雷霆擒王止敗
NBA／23分逆轉勝 雷霆二度延長力退暴龍

NBA／23分逆轉勝 雷霆二度延長力退暴龍
NBA／布克飆46分技壓唐西奇 太陽痛宰獨行俠豪取7連勝

NBA／布克飆46分技壓唐西奇 太陽痛宰獨行俠豪取7連勝

熱門新聞

旅客所選擇的艙房攸關他們上船後的體驗。路透

訂艙房 郵輪員工說這5種最好

2024-02-08 09:18
古巴哈瓦那。Photo by Spencer Everett on Unsplash

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

2024-02-06 12:18
聯邦貿易委員會(FTC)警告民眾，以手機掃描「快速反應碼」(QR code)，可能致使身分曝光，個人資訊失竊，掃描前最好多想一下。(路透)

傻傻掃QR碼 當心個資外洩

2024-02-09 01:15
好市多（Costco）的烤雞一向圈粉無數，在賣場眾多商品中有著不可動搖的地位。（美聯社資料照）

華郵測試11家超市烤雞 第一名不是你想的那一家

2024-02-08 10:34
示意圖。Photo by vadim kaipov on Unsplash

維護室內植物健康 別放在家裡這4個地方

2024-02-09 11:18
最佳汽車 Toyota Prius。美聯社

Edmunds推薦今年最佳車款 豐田、寶馬、Kia上榜

2024-02-07 10:46

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」

「繁花」劇終人未散…胡歌、陳龍養老院探望91歲「爺叔」
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」