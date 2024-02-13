慶祝嘉年華要吃國王餅 紐奧良麵包店忙翻

過去紐奧良的國王餅較簡單，清一色是甜麵包圈，撒上紫、綠、金色糖霜。美聯社

美聯社報導，現在正是紐奧良嘉年華登場的季節，除了遊行活動的狂歡畫面，當地另一街頭即景為麵包店外的長龍。為應付大批上門購買國王餅（king cakes）的顧客，店內工作人員簡直忙翻了；這些色彩鮮艷的糕點，在過去幾年大受歡迎。

海德爾麵包店的員工在製作國王餅時撒上糖霜。美聯社

經營麵包店的海德爾（David Haydel Jr.）表示，狂歡節（Mardi Gras）是一年中最忙的時候。他估計，從聖誕節 到大齋期（Lent）間的短短幾周，國王餅銷售額約佔麵包店收入的一半。

海德爾身後的架子上擺著幾十個剛出爐的國王餅，隨時準備包裝。一旁的麵包師正用大型攪拌機攪動著麵糰、將麵皮擀成長條、編成環狀，然後放入烤箱。

海德爾麵包店的員工推著擺著幾十個剛出爐的國王餅。美聯社

研究食物歷史的威廉斯（Liz Williams）表示，吃國王餅的習俗可追溯至古羅馬的農神節（Saturnalia）慶典；當時，人們在烘烤糕餅時，會在其中放顆豆子，吃到有豆子的餅，便可當上「一日國王」。

經過幾個世紀的演變，這項傳統改為歐洲大齋期前的節慶活動，並發展成現代狂歡節中的「必做清單」。威廉斯說，這種變化還在持續中，過去紐奧良的國王餅較簡單，清一色是甜麵包圈，撒上紫、綠、金色糖霜；裡面放的不是豆子，而是陶瓷小娃娃（後來改為塑膠製）。

過去紐奧良的國王餅較簡單，清一色是甜麵包圈，撒上紫、綠、金色糖霜；裡面放的不是豆子，而是陶瓷小娃娃（後來改為塑膠製）。美聯社