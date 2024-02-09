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質感清盈酸度適中 名廚只買這牌美乃滋

編譯尤寶琪／即時報導
Hellmann's美乃滋醬。美聯社
Hellmann's美乃滋醬。美聯社

名廚茱莉亞．柴爾德(Julia Child)熱愛自製的法式美乃滋醬，愛到甚至在她的節目「法國廚師」(The French Chef)中，專門用了一整集來介紹美乃滋醬；茱莉亞的烹飪書和電視節目食譜中，共有多達數十種自製美乃滋醬，甚至還有加有明膠(gelatin)的版本；而茱莉亞對自製美乃滋的熱愛，也難怪會讓人認為，這位名廚恐怕從沒商店裡買來的美乃滋。

但事實證明，茱莉亞其實經常會使用現成的罐裝美乃滋醬，來製作鮪魚馬鈴薯沙拉和尼斯沙拉(Salade Niçoise)醬，尤其是在她晚年的時候。

當茱莉亞沒有自製美乃滋醬時，用的就是Hellmann's美乃滋醬；烘焙界傳奇、美食作家格林斯潘（Dorie Greenspan）在「紐約時報」上分享了一段小故事，說當初她們在撰寫Baking With Julia這本食譜時，茱莉亞就經常會為午餐準備鮪魚沙拉配上烤英式鬆餅，而鮪魚沙拉所用的美乃滋醬就是Hellmann's。

但茱莉亞．柴爾德可不是唯一熱愛Hellmann's美乃滋醬的名人，電視美食節目「赤腳女爵」(Barefoot Contessa)主持人易娜．加藤(Ina Garten)和知名男星，同時也是為美食加家的史丹利圖奇(Stanley Tucci)，也都是Hellmann's美乃滋醬的粉絲。

Hellmann's美乃滋醬與茱莉亞的經典法式美乃滋醬非常不同；Hellmann's這類的美式美乃滋醬，是使用整顆蛋、檸檬汁、油和鹽與糖調味製成；法式美乃滋醬則是使用蛋黃，且除了檸檬之外還會加入芥末醬，油和少許的鹽；這些許的差異，讓Hellmann's美乃滋醬的質地變得更輕盈， 酸味較淡，非常適合茱莉亞最愛的油浸鮪魚沙拉。

Hellmann's美乃滋醬是由一位德國移民餐廳老闆，於1920 年代在紐約市發明並銷售；經過多次品牌合併後，Hellmann's和Best Foods的美乃滋醬被合併成簡化為單一配方，但品牌則是沿用Hellmann's。

食譜 紐約時報 紐約市

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