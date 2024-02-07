我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英鋼琴家再嗆中國 引自由靈魂為台灣即興演奏

2024會計年度以來 CBP查緝無證客已破百萬人

Taco Bell推出2024年新菜單 6新品單價皆3元以內

編譯彭尚興／即時報導
墨西哥風味連鎖速食餐廳Taco Bell今年的菜單有不少變化，推出六款單價3元以下的新餐點，邀請消費者來嘗鮮。美聯社
墨西哥風味連鎖速食餐廳Taco Bell今年的菜單有不少變化，推出六款單價3元以下的新餐點，邀請消費者來嘗鮮。美聯社

墨西哥風味連鎖速食餐廳Taco Bell今年的菜單有不少變化，推出六款單價3元以下的新餐點，邀請消費者來嘗鮮。

1. 雙層外殼塔可餅(Double Stacked Taco)，售價1.99元。酥脆玉米塔可餅殼(taco)內填滿牛絞肉、彩椒絲、生菜和切達起司，淋上起司醬，外層再包上tortilla薄餅皮，一口咬下，軟硬兼吃。

2. 牛肉捲餅疊疊樂(Stacker)，售價2.19元。調味牛絞肉、拿丘起司醬和三種不同口味起司混合的內餡，用tortilla薄餅皮包起，再折疊成三層厚的三角形玉米餅；濃郁的起司及牛肉堆疊在一起，充分交融。

3.雙倍起司牛肉玉米捲餅(Cheesy Double Beef Burrito)，售價2.79元。雙倍分量調味牛絞肉、加味米飯、拿丘起司醬、彩椒絲、混合3種起司和低脂酸奶油，全部用tortilla薄餅皮捲起來，濃郁的牛肉和起司風味。

4. 起司雞肉半月餅(3-Cheese Chicken Flatbread Melt)，售價2.29元。烤雞肉加入奶油辣椒醬和三種起司混合碎絲，一起煎到起司融化，再用tortilla薄餅皮包起對折成半月形。

5. 雞肉口味安吉拉捲餅(Chicken Enchilada Burrito)，售價2.49元。烤雞肉、調味米飯、紅辣醬、三種起司混合碎絲和低脂酸奶油，全部包裹在tortilla薄餅皮中，道地墨西哥風味。

6. 滿載牛肉玉米片(Loaded Beef Nachos)，售價2.99元。一大盤玉米片，上面堆滿了調味碎牛肉、花豆泥、拿丘起司醬、紅色辣醬、白色低脂酸奶油和綠色酪梨醬，材料豐富，鮮豔奪目，其中還包含了墨西哥國旗的紅白綠三色，每一口都是驚喜。

與此同時，Taco Bell餐廳也為素食者提供了一款售價5.99元的解饞餐盒(Veggie Build Your Own Cravings Box)，顧客可以自選一道特色餐點、一款經典菜式，以及一樣配菜，附中杯飲料，僅限外帶，而且只能透過官網或專屬手機應用程式訂購，不接受現場點餐。

墨西哥

上一則

波音737 Max 9復航了可靠嗎? 消費者該注意些甚麼?

下一則

Edmunds推薦今年最佳車款 豐田、寶馬、Kia上榜

延伸閱讀

李斯特菌中毒 耗十年找到源頭

李斯特菌中毒 耗十年找到源頭
最喜歡的一道菜

最喜歡的一道菜
你沒看錯 日本這家和牛可樂餅預訂要等43年 逾6萬人在排隊

你沒看錯 日本這家和牛可樂餅預訂要等43年 逾6萬人在排隊
吃貨／好市多5元烤雞 做1周雙人菜單

吃貨／好市多5元烤雞 做1周雙人菜單

熱門新聞

不想花大錢買新車、打算以實惠價格購買可靠的二手車，雖是不錯的如意算盤，然而有些「地雷」車款並不是很好的投資。路透

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

2024-02-02 09:52
2024年在內華達州拉斯維加斯舉行的消費性電子展中，有人在拍攝本田Honda去年11月才推出的折疊式純電動機車Motocompacto。歐新社

本田折疊式電動機車 重量僅41磅 時速可達15哩 售價995元

2024-01-31 09:47
油炸食物。Image by AquinoeBrito from Pixabay

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

2024-02-01 09:25
Image by ally j from Pixabay

馬鈴薯剛出烤箱 記得做這動作保持鬆軟質地

2024-02-02 11:15
如果想在家或在世界任何地方都可工作，不妨考慮從事會計、科技或平面設計方面的工作。示意圖。Photo by Anete Lūsiņa on Unsplash

想遠距工作？這10家公司在招人

2024-01-31 10:14
Photo by Gregory Pappas on Unsplash

助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事

2024-02-02 09:26

超人氣

更多 >
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市
12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大

12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大
紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多
加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...