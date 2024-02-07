Taco Bell推出2024年新菜單 6新品單價皆3元以內

墨西哥風味連鎖速食餐廳Taco Bell今年的菜單有不少變化，推出六款單價3元以下的新餐點，邀請消費者來嘗鮮。美聯社

墨西哥 風味連鎖速食餐廳Taco Bell今年的菜單有不少變化，推出六款單價3元以下的新餐點，邀請消費者來嘗鮮。

1. 雙層外殼塔可餅(Double Stacked Taco)，售價1.99元。酥脆玉米塔可餅殼(taco)內填滿牛絞肉、彩椒絲、生菜和切達起司，淋上起司醬，外層再包上tortilla薄餅皮，一口咬下，軟硬兼吃。

2. 牛肉捲餅疊疊樂(Stacker)，售價2.19元。調味牛絞肉、拿丘起司醬和三種不同口味起司混合的內餡，用tortilla薄餅皮包起，再折疊成三層厚的三角形玉米餅；濃郁的起司及牛肉堆疊在一起，充分交融。

3.雙倍起司牛肉玉米捲餅(Cheesy Double Beef Burrito)，售價2.79元。雙倍分量調味牛絞肉、加味米飯、拿丘起司醬、彩椒絲、混合3種起司和低脂酸奶油，全部用tortilla薄餅皮捲起來，濃郁的牛肉和起司風味。

4. 起司雞肉半月餅(3-Cheese Chicken Flatbread Melt)，售價2.29元。烤雞肉加入奶油辣椒醬和三種起司混合碎絲，一起煎到起司融化，再用tortilla薄餅皮包起對折成半月形。

5. 雞肉口味安吉拉捲餅(Chicken Enchilada Burrito)，售價2.49元。烤雞肉、調味米飯、紅辣醬、三種起司混合碎絲和低脂酸奶油，全部包裹在tortilla薄餅皮中，道地墨西哥風味。

6. 滿載牛肉玉米片(Loaded Beef Nachos)，售價2.99元。一大盤玉米片，上面堆滿了調味碎牛肉、花豆泥、拿丘起司醬、紅色辣醬、白色低脂酸奶油和綠色酪梨醬，材料豐富，鮮豔奪目，其中還包含了墨西哥國旗的紅白綠三色，每一口都是驚喜。

與此同時，Taco Bell餐廳也為素食者提供了一款售價5.99元的解饞餐盒(Veggie Build Your Own Cravings Box)，顧客可以自選一道特色餐點、一款經典菜式，以及一樣配菜，附中杯飲料，僅限外帶，而且只能透過官網或專屬手機應用程式訂購，不接受現場點餐。