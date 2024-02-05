甜椒顏色不同 營養有差嗎？

甜椒。Image by Allan Lau from Pixabay

今日美國報（USA Today）報導，普遍被認為是蔬菜的甜椒（bell pepper）其實是一種水果。在植物學上，它們被歸類為漿果，屬有著許多種子的肉質果（fleshy fruits）。

營養師史密斯（Danielle Crumble Smith）表示，彩色甜椒中以紅色的營養最豐富，因為成熟的時間更長，含有更多的維生素與抗氧化劑。它們含有較多的維生素C與A，其中所含的β-胡蘿蔔素，與番茄紅素一起形成了紅椒的顏色。

紅、橙、黃、綠色甜椒的主要區分在於成熟度。與較甜的紅椒相比，青椒的成熟度較低，因此苦味較重；一般來說，顏色越鮮艷的甜椒營養成分越高。史密斯表示，這也代表青椒的糖分和碳水化合物含量較低，但食用時不致有明顯的差異；黃椒與橙椒的甜度與營養成分則介於青、紅椒之間。

她說，不論什麼顏色的甜椒都是維生素C的良好來源，也有一定含量的維生素A；它們還有豐富的葉黃素和玉米黃素。葉黃素與玉米黃素是兩種有益眼睛健康的抗氧化劑，但在紅椒中的含量較低。

史密斯說，事實上，選擇食用各種顏色甜椒是最好的方式；有些食譜 可能需要甜度較高的紅椒，有些則可能最適合用青椒。她說，我們也用眼睛在吃飯，不同的顏色會讓食物在視覺上更有吸引力，勾起人們食慾。

史密斯指出，甜椒富含維生素C、A、B6與B9，與許多其他蔬果一樣，也是纖維的良好來源。紅椒還富含類黃酮或植物營養素，這些天然化合物有助於控制心血管疾病 與保持荷爾蒙平衡。

烹煮甜椒時會流失一些營養成分，但也會增加另一些營養素，可根據自己的喜好來選擇。史密斯說，無論選用哪一種，都能獲得豐富營養。

不過，煮熟甜椒讓人體更容易吸收β-胡蘿蔔素，但例如油炸，則會減少胡蘿蔔素的攝入量。維生素C與B群對熱敏感，且易溶於水，因此長時間烹煮、尤其是在煮沸情況下，會讓這些營養成分流失。史密斯建議，把煮甜椒的水做蔬菜湯，而不是倒掉，便可保留這些維生素。