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馬鈴薯剛出烤箱 記得做這動作保持鬆軟質地

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by ally j from Pixabay
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烤一整顆馬鈴薯，是享受其原始風味與鬆軟口感最直接、美味的方式之一。多數人在將馬鈴薯放入烤箱前，會先洗淨表皮污泥，並用叉子在上面戳幾個洞。美食網站Tasting Table撰稿人霍蘭（Julia Holland）表示，馬鈴薯烤好後，通常會將它們切開、塞入喜歡的配料；但最好養成個固定動作，就是拿出烤箱後先在表皮上畫幾下。

在燒烤、烘焙或烤炙任何食物前，都會在上面稍微畫幾下，使裡面的水分有個出口，讓食物能均勻地烹煮。霍蘭指出，對烤馬鈴薯來說，先用叉子在表皮戳出小孔，也是為了可讓水分透過表皮蒸發，並使內部熟透。

而馬鈴薯剛從烤箱取出後，在表皮上畫幾下，同樣是讓水蒸氣能繼續散發，以保持馬鈴薯的鬆軟質地。如果讓馬鈴薯直接冷卻，殘留的水氣會讓它像浸了水般，變得稠密發硬。霍蘭說，只要在馬鈴薯上畫個X形，就能確保質地鬆軟。

在表皮畫幾下是獲得鬆軟馬鈴薯的關鍵，但若想要提升口感與風味，還可嘗試其他技巧。霍蘭建議，在烤馬鈴薯表皮畫幾下後，一兩分鐘就能排出殘餘的水氣，接著可立即用叉子將它弄得更鬆軟。

酸奶油與起司可提供鹽分，增強馬鈴薯的自然風味，但霍蘭表示，沒有什麼比香脆、帶鹹味的馬鈴薯皮更能滿足味蕾了。要給馬鈴薯皮添加鹹味，最有效的方法是在烘烤前將馬鈴薯浸泡在鹽水中，水會在烹煮時蒸發，而鹽粒則會留在表皮上；如果想讓馬鈴薯皮又脆又酥，可在快從烤箱取出前，在表皮上刷層橄欖油。

霍蘭說，也可以在烤之前在馬鈴薯上塗油撒鹽，就像在烤蔬菜時一樣。油能讓鹽附著在表皮上，使用粗粒鹽則會讓口感更酥脆。為了增添更多風味，還可用香草或香料浸泡油塗在馬鈴薯皮上。

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