心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

油炸食物。Image by AquinoeBrito from Pixabay

若要點出一樣對動脈最糟的食物，幾乎所有心臟科醫生都同意，就是油炸食物。

耶魯大學 醫學院心臟科教授克倫赫茲（Harlan Krumholz）和曼哈頓心臟專科醫院心臟科學家葛林（Mary Greene）都認為油炸類食物對動脈健康危害最大。葛林說，「絕對最糟」的是用導致發炎的油類熱炸過的食物，也就是除了橄欖油和酪梨油之外，幾乎所有食用油炸都很不好，而且「即使這兩樣健康油，也是少炸為妙。」

克倫赫茲說，加工食品和油炸食品中的反式脂肪，經研究發現，會增加心血管疾病的風險。有一篇研究報告說，飲食當中，每增加2%反式脂肪，罹患心臟病 的風險就增加23%。

氫化處理過的反式脂肪對心血管有害的原因，是它會增加血管裡的低密度「壞」膽固醇，同時減少高密度「好」膽固醇。它危害如此之大，食藥局已經把它列為違禁品，禁止食品界採用。可是，葛林說高度加工食品裡面仍有反式脂肪，因此，最好的辦法就是：儘可能不吃加工食品。

快餐店賣的炸薯條、炸洋蔥圈、炸海鮮、炸薯餅等，也是反式脂肪的來源，難怪近年來，氣炸鍋越來越流行，因為它有辦法靠空氣，不靠危險的食物油，就能把食物「炸」得香酥酥。

葛林說，大致而言，動脈的作用是把含氧的血液輸離心臟，把新鮮血液送到身體各器官，要維持心臟健康，首要降低血管堵塞的風險，保持血管暢通無阻。會讓血管堵塞物累積的因素很多，吸菸、緊張、焦慮、不愛運動、肥胖、高血壓 和高膽固醇，都可能造成血管堵塞。

維護動脈健康的方法，葛林提出如下建議：經常運動、睡眠充足、盡量舒壓。關於運動，美國心臟協會建議每周中度運動150分鐘，高強度有氧運動75分鐘。

此外，對於40歲以上或是家族有心臟病史的人，她建議找心臟科醫師商量對策。