花俏口味退燒 即溶咖啡重新抬頭

在衣索比亞收成的阿拉比卡(Arabica)咖啡豆。美聯社

「十年河東、十年河西」，或許也能形容消費者對咖啡 口味的喜好，連鎖咖啡館Brooklyn Roasting執行長蒙森（Jim Munson）對此感受頗深。他說，過去50年間，咖啡消費市場發生過數次轉變；他感覺到如今人們在家泡杯咖啡時，不再願意使用那些複雜、花俏的器具。

創立自烘咖啡豆品牌的蒙森表示，現代咖啡愛好者雖然能品嘗出新鮮烘焙咖啡與研磨咖啡的不同之處，但他們不希望早晨喝咖啡時太過麻煩，只要求咖啡既美味又方便取得。

面對外帶飲料風潮，「美食與美酒」（Food & Wine）雜誌資深編輯溫特斯（Oset Babur-Winters）發現消費者再次青睞即溶咖啡。

她說，她發現人們越來越偏向即溶咖啡，或許是因為大家又開始旅行，或許是因為技術改進，連講究咖啡豆烘焙的Partner's與藍瓶（Blue Bottle）等精品咖啡也加入生產即溶咖啡的行列。

藍瓶的手工濃縮即溶咖啡，帶有黑巧克力、糖蜜與烤麥芽的香味；限量版衣索比亞Samra Origin即溶咖啡，則有莓果、太妃糖與檸檬的味道。

Partners開發出多種即溶咖啡，還能選擇可生物分解的環保包裝袋。將一袋咖啡倒入24盎司水中，然後放進冰箱，第二天早上就能有可喝上一周的咖啡；或者加入牛奶 或熱水中，便可立即享用。