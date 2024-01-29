辣味口中難消 3種食物助滅火

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辣味食物入口很過癮，舌尖那股刺激感很快消去也就罷了，萬一留在口中久久不去，在驚慌之下，很多人難免不擇消辣滅火手段，甚麼都往嘴巴送，想趕快擺脫滿口的不舒服。

全球各地嗜辣客各有「消辣秘方」，例如喝一大杯牛奶 或檸檬汁，比來比去，最經得起考驗的還是油脂類，一湯匙花生醬或一湯匙橄欖油，只要你下得了口的油脂食物或烹調油，都有消減辣火的作用。

油脂消辣的道理是：辣椒等辣味食物都含「辣椒素」（capsaicin），這是讓你舌尖有灼燒火辣感的主要成分，它遇油即溶，接觸到任何油脂類的東西就會溶化，因此，你若吃了太辣的東西，辣味久久不去，「辣火上澆油」會產生「以毒攻毒」般的效果，達成「以油止辣」效應。實際作用是：味蕾經油脂澆灌，味覺神經有了新的感受對象，辣感就會降低，同時油脂繼續清理辣椒素，徹底消除頑固的辣源。

若覺得油脂類難以下嚥，或受不了滿嘴油膩，不妨試試乳製品，喝一大口牛奶，因為牛奶裡的酪蛋白（casein，又譯幹酪素）能把殘留口中的辣素刮乾淨。奶酪（優格）、酸乳酒（kefir，開菲乳）等奶製品也有同效。

第三種消辣食物是高糖分的甜食，因為甜味可以直接抵銷辣味。史高維爾辣度評量法（Scoville Scale）就是拿多少糖分抵消辣味，來給辣椒分辣度的等級。滿口辣到受不了的時候，一匙蜂蜜或砂糖，就有澆熄辣火的作用。

總之，嘴巴「被辣到」，辣感遲遲不退時，先別驚慌，解方多著很，這三種食物裡面，容易入口的選擇很多。