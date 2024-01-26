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紐奧良烤雞趐紅遍中國 許多人不知並非美國菜

編譯俞仲慈／即時報導
示意圖。Image by 彦 童 from Pixabay
示意圖。Image by 彦 童 from Pixabay

全球連鎖速食店肯德基(KFC)去年為慶祝創業20周年，推出全新配方的紐奧良烤雞趐(New Orleans-style chicken wings)，依然大受消費者歡迎，創下肯德基「來自中國的傳奇發明」紀錄，不過很多消費者不知道烤雞趐配方和紐奧良毫無關係，而是道地的中國菜。

30歲北京居民賴艾倫(Alan Li)十多年來是紐奧良烤雞翅的死忠顧客，幾乎每周都會前往肯德基光顧，並以為地球另一端的紐奧良的任何角落，都可以品嚐到這道美食。也有前往美國旅遊的中國觀光客，到紐奧良想一嘗「道地」烤雞趐卻找不到。

根據統計，肯德基紐奧良雞翅在中國年銷售量為4億8000萬分，2022年紐奧良雞翅和漢堡的銷售額平均至少達到1億元，由於大受消費者喜愛，紐奧良雞翅如今也會出現在其他餐廳或街頭小吃攤。

其實紐奧良雞翅和Big Easy(輕鬆城，紐奧良別名)幾乎沒有任何關係，就是一道道地中國菜，但在美國境內很難找到，就像美國中餐館常見的左宗棠雞一樣。

連鎖零售業沃爾瑪(Walmart)透過中國零售通路，銷售袋裝的冷凍紐奧良雞翅，由美國食品業龍頭泰森食品(Tyson)生產，去年銷售超過250萬包。

所謂「紐奧良式」(New Orleans-style)其實是指醃料，一般含有糖或蜂蜜、大蒜粉和洋蔥粉、植物油和少量香料，例如辣椒粉，有時也用於製作雞肉餅或其他雞肉塊。

北京師範大學教授杜博思(Thomas DuBois)三年前，前往四川成都、也就是麻辣川菜故鄉，在當地烹飪學校上課，首次接觸到這種調味料，當時烹飪老師拿出「紐奧良風味」雞肉調味料，引起大家關注並紛紛希望旅居美國的親友可以幫他們代為採買。

杜博思認為，肯塔基拜行銷策略和炸雞翅名稱之賜，成功吸引中國消費者，他說：「菜名稱為『辣雞翅』或『紐奧良辣雞翅』，你會選哪一種？」

肯德基 觀光 沃爾瑪

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