大師教你簡易醬汁 美味沙拉不是夢

示意圖。Image by jlarbig from Pixabay

名廚茱莉亞．柴爾德(Julia Child)的法式油醋醬汁，可以說是一道最簡單但又完美的醬汁，無論你廚藝有多糟糕，都能完美將之呈現；它味道濃郁，非常適合搭配沙拉來食用，但也可用於許多其他地方。

烹飪網站The Spruce Eats撰稿人、廚師莎菈．哈斯(Sara Haas)說自己從剛上烹飪學校時，就有吃沙拉的習慣，但並非因為她是名註冊的營養師或熱愛吃沙拉，而是因為沙拉製作起來方便又有效率，讓當時仍有份全職工作的同時，還上烹飪學校的哈斯，能藉此輕鬆、快速解決用餐問題。

哈斯跟茱莉亞．柴爾德一樣，參加的都是法國烹飪學校，並在那裡學習了所有的法國烹飪技巧；上課後，哈斯很震驚且驚訝的發現，自己能夠快速的將簡單的原料，變成一道美味的調味品，而且真心好吃到找不到替代品。

爾德除了個性可愛、有趣之外，她同時還是一名出色的老師；柴爾德的法式油醋醬汁就是最好的例子；這道經典醬汁很簡單，只需要最基本的準備動作，且完全無須開火烹煮就能製成。

茱莉亞．柴爾德法式油醋醬汁食譜

份量：約1/2杯

食材：

1到2大匙紅酒醋，或混合醋和檸檬汁

1/8 小匙細鹽

1/4 至 1/2 小匙乾芥末或第戎芥末(Dijon mustard)

可選擇加入6至8大匙特級初榨橄欖油

現磨黑胡椒（自行品嘗決定）

1大匙切碎的紅蔥頭或青蔥

做法：

1. 將醋或檸檬加醋、鹽放入一個大沙拉碗中，你還可選擇加入芥末，然後用攪拌器攪拌至鹽溶解。

2. 邊攪拌邊加入油，直到完全混合。

3. 邊攪拌邊加入紅蔥頭或青蔥，然後依據口味喜好加入鹽和胡椒。

若沒有攪拌器或不想這麼麻煩，你也可以將所有食材都放入一個有密封口的罐子，然後封緊蓋口，用力搖晃至所有食材都混合在一起後即可。