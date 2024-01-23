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雞蛋存放冰箱門不夠冷 有個地方更安全

編譯周靜芝 / 即時報導
蛋。Image by Erika Varga from Pixabay
蛋。Image by Erika Varga from Pixabay

多數人會把雞蛋存放在冰箱門上，但食譜網站Simply Recipes專欄作家狄羅娜多（Mary Jo DiLonardo）指出，這並非保持雞蛋新鮮與安全的好地方。

蛋商Vital Farms 品管副總裁佛拉赫提（Jeanine Flaherty）表示，人們喜歡把蛋放在冰箱門的蛋盒上，但這並不是最好的地方。她說，雞蛋應該放在冰箱最冷的地方，以盡可能保持新鮮。

冰箱門是冰箱溫度最高的地方，將雞蛋放在冰箱內部的收納盒是更安全的選擇。佛拉赫提說，冰箱門的溫度會隨著開關而變化，因此雞蛋最好存放在靠近冰箱後部的地方，那裡始終保持低溫，可避免細菌滋生或變質。

食品水分檢測儀製造商AQUALAB by Addium的食品科學家卡特萊特（Zachary Cartwright）表示，未煮熟的蛋最好存放在持續低溫的環境中，以保持新鮮與安全。他說，雞蛋的建議儲存溫度約為 40°F（4°C），最好使用冰箱溫度計來設定並維持這個溫度，尤其是有多個溫區的冰箱。

存放溫度超過45°F（7°C）時， 雞蛋表面容易滋生細菌。卡特萊特說，當雞蛋儲存不當與溫度起伏時，蛋殼上會凝結水珠，若有細菌存在，便會促使它們生長。蛋殼表面有許多細小孔隙，雖然內部有一層薄膜，但雞蛋若破裂或損壞，都會讓細菌有機會入侵。

佛拉赫提說，像雞蛋這類生鮮食品永遠不會是「零風險」。如果儲存得當，從包裝日期算起，可在冰箱保存三至五周，但最好參考「最佳食用日期」，以確保新鮮。她說，她的經驗法則是如果看或聞起來不對勁，或者在冰箱中放置很長時間，就寧可丟棄。

雖然冰箱門設計美觀的蛋盒很吸引人，但並不是儲存雞蛋的最佳方案。佛拉赫提強調，她也喜歡這些可愛的蛋盒，但雞蛋最好保存在紙盒中。封閉的紙盒可以保護多孔隙的蛋殼不受任何潛在污染。

卡特萊特補充說，紙盒可以防止溫度變化，確保雞蛋的安全。他說，這層包裝還可隔絕雞蛋吸收冰箱中其他食物的氣味；此外，紙盒也有助於穩定雞蛋周圍的濕度，這對保鮮十分重要。

雞蛋 低溫 檢測

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